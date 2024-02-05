انت الان تتابع خبر الكشف عن تطور جديد بشأن أزمة ميسي الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يعلن العضو المنتدب لشركة (تاتلر آسيا) ورئيسها، ميشيل لامونيير، أي شيء بخصوص إعادة قيمة التذاكر للجمهور.

ووفقا للمخطط، كان من المتوقع أن تمثل المباراة عرضا رائعا، لكتها تسببت في حالة استياء عامة، لأن ميسي والأوروجوائي لويس سواريز لم يشاركا في اللقاء.



وكان مدرب الفريق الأمريكي، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، قد اعتذر لوسائل الإعلام المحلية بعد اللقاء، وطالب الجماهير بالتفهم.

وقال مارتينو إن مشاركة كل من ميسي وسواريز، كانت ستشكل خطرا عليهما، موضحا: "ليو يعاني من التهاب في العضلة المقربة، أما سواريز فيعاني من مشكلة في الركبة".

وتعرض ديفيد بيكهام، رئيس إنتر ميامي، لصافرات استهجان من الجمهور أيضا بعد نهاية اللقاء، حينما حاول أن يشكر نحو 40 ألفا ملأوا الملعب على دعمهم وحضورهم.