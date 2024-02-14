انت الان تتابع خبر إيران تشيد بسياسات الحكومة العراقية.. السوداني و"غلام إيجئي" على طاولة واحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، صباح اليوم الأربعاء، رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، والوفد المرافق له.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، والتنسيق المشترك في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الدور المحوري للعراق بتعزيز الحوار في المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على مصالح العراق ودول الجوار والاستقرار الإقليمي، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، وأكد السوداني، أهمية تعزيز التعاون القضائي بين العراق وإيران في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة تجارة المخدرات، كما تطرّق إلى الأوضاع الجارية في غزّة، واستمرار سلطات الاحتلال ارتكاب الجرائم الوحشية ضد المدنيين، وضرورة التنسيق بين بلدان العالم الإسلامي والمنطقة من أجل الضغط لإيقاف الحرب وإنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، ومساعدتهم في تقرير مصيرهم.

من جانبه نقل محسني إيجئي تحيات القيادة الإيرانية إلى السوداني، مؤكداً التطلع إلى تعزيز أسس التعاون بين البلدين في مجالات عدة، كما أشاد بسياسات الحكومة العراقية تجاه مختلف التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، ومواقفها المسؤولة إزاء الأحداث في غزّة.

