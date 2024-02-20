انت الان تتابع خبر خفض رواتب اللاعبين لم يحل الازمة.. صفقات برشلونة الصيفية في خطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت السنوات الأخيرة معاناة برشلونة من أزمة اقتصادية كبرى بسبب ارتفاع رواتب لاعبيه، مما ترتب عليه التخلص من عدة أسماء بارزة مثل جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، فضلا عن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورغم إعلان رابطة الدوري الإسباني عن الحد الأقصى لرواتب أندية الليغا بعد الميركاتو الشتوي، حيث شهدت القائمة انخفاضا ملحوظا لبرشلونة في الرواتب من 270 مليون يورو إلى 204 ملايين يورو، إلا أن النادي قد يواجه أزمة في التعاقدات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة قد يواجه أزمة كبرى حتى بعد انخفاض الحد الأقصى لدفع الرواتب، حيث من الممكن أن يفشل في قيد بعض الأسماء خلال الموسم المقبل مثل الوافد الجديد فيتور روكي.

وقالت الصحيفة: "فاتورة رواتب النادي الكتالوني تبلغ حاليا أكثر من 400 مليون يورو، وهو ما يضع الإدارة أمام أزمة كبرى".

في المقابل، يحتفظ ريال مدريد بسقف رواتب يصل إلى 727 مليون يورو، حيث يجني ثمار سياسة الصفقات الحكيمة التي انتهجها خلال المواسم الماضية.

وتسمح قواعد رابطة الدوري الإسباني للأندية بإنفاق 50٪ فقط مما توفره وتربحه، وإذا تجاوزت الحد المذكور، فلن يُسمح لها بتسجيل لاعبين جدد.

قائمة الحد الأقصى لرواتب أندية الدوري الإسباني:

ريال مدريد: 727 مليون و551 ألف يورو.

أتلتيكو مدريد: 303 ملايين و408 ألف يورو.

نادي برشلونة: 204 ملايين و161 ألف يورو.

إشبيلية: 152 مليون و286 ألف يورو.

