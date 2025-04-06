انت الان تتابع خبر إقبال من مواليد 2007.. المفوضية: قاعدة البيانات وصلت إلى 20 مليون ناخب مسجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، الدكتور عماد جميل، بأن "المراكز الانتخابية تشهد إقبالاً جيداً، لاسيما من قبل الشباب من مواليد 2007 الذين بلغوا سن الانتخاب لأول مرة، إضافة إلى مواطنين يسجلون بياناتهم للمرة الأولى، وناخبين يقومون بتحديث معلوماتهم بسبب تغيير أماكن سكنهم".وكشف جميل عن وصول قاعدة البيانات الانتخابية إلى "نحو 20 مليون ناخب مسجل"، مع الإشارة إلى أن "المفوضية أنجزت توزيع 95% من البطاقات البايومترية بين الناخبين".

وأوضح أن "المفوضية تعمل حالياً على استكمال تحديث سجل الناخبين"، مشيراً إلى أن "المرحلة التالية ستشمل فتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم استقبال قوائم المرشحين".

وأكد جميل أن "جميع هذه الخطوات تسير على وفق الجدول الزمني المقرر"، مؤكدا "جاهزية المفوضية التامة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".