انت الان تتابع خبر مجلس النواب يصوت على قانون يخص حملة الشهادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، ان "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰".وكان قد صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب يصوت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء".

يذكر أن جلسة البرلمان التي عقدت يوم امس، شهدت مشادات وانسحاب من بعض الأعضاء رفضاً لإضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء، ما دفع لإلغائها والمضي بأعمال الجلسة.

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة برئاسة محمود المشهداني، وحضور 169 نائباً.

