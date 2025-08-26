انت الان تتابع خبر الخارجية ترحب بتصويت مجلس النواب على قائمة السفراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، انه "ترحب وزارة الخارجية بتصويت مجلس النواب على قائمة السفراء، وذلك في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 26 آب 2025".



واكدت الوزارة أن "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الحضور الدبلوماسي للعراق في الساحة الدولية، وتوسيع شبكة العلاقات مع دول العالم، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى حماية المصالح الوطنية العليا وخدمة أبناء الجالية العراقية في الخارج".

وجددت الوزارة "التزامها بالعمل على تمكين السلك الدبلوماسي من أداء مهامه على نحو يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل إقليمياً ودولياً".