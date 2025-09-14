انت الان تتابع خبر كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور وتكثيف الحجر الصحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية: "تم تأكيد حالة الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن في مدينة باجو، شمال سيئول"، مشيرة إلى أن السلطات "قامت بتنفيذ تدابير الحجر الصحي بما في ذلك تقييد الوصول والإعدام والتحقيقات الوبائية".وتعد هذه هي الحالة الأولى التي تم اكتشافها لهذا الموسم، وتأتي في وقت مبكر مقارنة مع السنوات الأخيرة، حيث تم تأكيد الحالة الأولى عادة في شهري أكتوبر أو نوفمبر.

وبذلك، رفعت السلطات مستوى التأهب من مستوى "الانتباه" إلى مستوى "الحذر".

وذكرت الوزارة في بيانها أن السلطات "ستقوم بفحص مزارع الدجاج في إقليم غيونغغي حيث تقع باجو، وكذلك متاجر الدواجن في الأسواق الشعبية ومركبات نقل الماشية في جميع أنحاء البلاد، للتحقق من إجراءات التطهير والحجر الصحي".

