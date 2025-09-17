انت الان تتابع خبر السوداني يفتتح مدخل بغداد-موصل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المرور عند المدخل الشمالي للعاصمة، فيما أكد السوداني خلال الافتتاح أن الحكومة ملتزمة بتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.



ويتكون مشروع مدخل بغداد ـ موصل من مقطعين وبمسافة 33 كيلو متراً عن محافظة بغداد، ويحتوي على 8 ممرات موزعة بين جانبين وكل ‫جانب يحتوي على أربعة ممرات بعرض 16 متراً وعليه 17 جسر مشاة.