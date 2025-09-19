انت الان تتابع خبر صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة عن مصدر امني عراقي قوله إن "معلومات توافرت للجهات الأمنية العراقية بشأن محاولة لاغتيال الشرع بالتزامن مع إعداد مجموعات متطرفة لتفجيرات تطال مناطق للأقليات في أنحاء متفرقة من سوريا، بغية إشعال مواجهات طائفية"، مشيرا الى ان "تعاوناً استخبارياً وثيقاً بين بغداد ودمشق أدى إلى إفشال خطّتي الاغتيال والتفجيرات".وأوضح المصدر ان الجهات التي كانت تريد اغتيال الشرع، هم "مقاتلين سابقين في هيئة تحرير الشام انشقوا عنها لعدم رضاهم على اتجاهات الشرع بعد سيطرته على الحكم عقب إسقاط نظام بشار الأسد"، مبينا ان "كثيرين من المقاتلين السابقين في الهيئة التحقوا مجدداً بتنظيم "داعش"، ومعظمهم عراقيون وسوريون".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي عراقي أيضا، الاستخبارات السورية أحبطت في الفترة نفسها خطة لاغتيال الشرع داخل القصر الرئاسي في دمشق، ولم تتوافر معلومات مؤكدة عما إذا كانت هي المحاولة ذاتها التي تحدث عنها المصدر الأمني الرفيع.