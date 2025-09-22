انت الان تتابع خبر السيد الصدر يخص "اسبانيا" بالشكر.. ويحدد نتائج "موجة الاعتراف بفلسطين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "موجعة اعتراف بدولة فلسطين تؤرق الصهاينة لان نتيجة الاعتراف بفلسطين اعتراف بالقدس وفرض عقوبات على من يعتدي على الدولة المعترف بها وشعبها قتلا وتهجيرا".



وأضاف: "شكرا لمن اعترف.. خصوصا اسبانيا"، فيما ختم التغريدة بوسم "فلسطين لن تتفرق.. إسرائيل تضمحل".