انت الان تتابع خبر تفاصيل المكالمة الهاتفية بين السوداني وبارزاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحكومة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تلقى، اليوم السبت 27 أيلول 2025، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني"، مبينا انه "جرى خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على الأهمية البالغة لاستئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان، والذي عُدّ إنجازاً مهماً يصب في مصلحة العراقيين كافة".

وقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكره لرئيس حكومة الإقليم على دوره في التوصل إلى هذا الاتفاق المهم".

وأكد "وجود فرص اقتصادية واعدة كفيلة بتحقيق المزيد من التنمية في عموم العراق، من البصرة وصولاً إلى إقليم كوردستان".

فيما أثنى رئيس حكومة الإقليم "على جهود رئيس الوزراء الاتحادي في تذليل العقبات بهذا الصدد".

وأعرب بارزاني عن أمله "في أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق نحو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي"، داعيا الى "إيجاد حلّ جذري لمسألة رواتب ومستحقات مواطني إقليم كردستان، بما يضع حداً للقلق المترتب عليها".

وشدد "على ضرورة ضمان صرف رواتب العام الجاري".

واتفق الجانبان على ضرورة تأمين حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026.

وفي محور آخر من المباحثات، نوقشت أهمية مشروع طريق التنمية، وتقرر في هذا الشأن أن تزور لجنة متخصصة من بغداد إقليم كوردستان في القريب العاجل، لتسوية جميع العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية للعراق بأكمله.

