انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل طالباني.. تأكيد على توحيد الخطاب الوطني لإدامة الاستقرار السياسي والأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت خلال اللقاء، وفق بيان لمكتب السوداني، "مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، وأهمية توحيد المواقف والخطاب الوطني لإدامة الاستقرار السياسي والأمني في عموم البلاد، والمضي بتنفيذ خطط تطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، الى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لاسيما في ضوء الاتفاق الأخير المتعلق بتصدير نفط الإقليم".



وبحث اللقاء "ملف الانتخابات النيابية التي ستجري الشهر القادم، وتوفير الأجواء اللازمة لضمان نجاحها وتحقيق المشاركة الشعبية الواسعة فيها، لتكون نتائجها المعبر الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي".

