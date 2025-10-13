انت الان تتابع خبر السوداني يدعو من شرم الشيخ الى خفض التوتر والتصعيد في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم، سلسلة لقاءات مع عدد من أصحاب الجلالة الملوك، والرؤساء، ورؤساء الحكومات، وكذلك لقاؤه الأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بشأن الأوضاع في غزّة".

واضاف ان "رئيس الوزراء التقى صاحبي الجلالة ملكي الأردن والبحرين، ورؤساء فلسطين، وأذربيجان، وقبرص، والمستشار الألماني، ورؤساء حكومات؛ بريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، وأرمينيا".

وذكر انه "بحث خلال اللقاءات العلاقات المشتركة، وسبل العمل على تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تنمية آفاق التعاون المشترك، بالشكل الذي يجلب المنفعة المتبادلة للشعوب الشقيقة والصديقة"، لافتا الى ان "اللقاءات ستتناول الخطوات المتخذة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزّة، وضرورة العمل على إدامة وقف الحرب ضدّ المدنيين، والتأكيد على وجوب أن تضطلع الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية بدورها في إعادة إعمار غزّة، وتوفير المتطلبات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين".

وأكد السوداني في أثناء اللقاءات "على ضرورة توجه الجهد الدولي لخفض التوتر والتصعيد في المنطقة ومختلف أنحاء العالم"، داعياً إلى "أهمية تعزيز الحوار وإيجاد حلول تستند إلى القوانين الدولية لمعالجة مخاوف الجميع، بما فيها الخلافات القائمة بين إيران والدول الغربية حول الملف النووي، وغيره من الملفات".