انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يجبران نتنياهو على الغاء زيارته الى شرم الشيخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت فرانس برس عن المصدر قوله ان "معارضة العراق وتركيا لمشاركة بنيامين نتنياهو في قمة غزة التي عُقدت في مصر اليوم الاثنين، دفعت الأخير إلى إلغاء مشاركته في اللحظة الأخيرة".

واضاف ان "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ الجانبين المصري والأميركي، بأن العراق سينسحب من قمة شرم الشيخ في حال شارك نتنياهو".

وذكر المصدر انه "لا توجد دعوة رسمية موجهة من قبل الجانب المصري الى نتنياهو من أجل حضور قمة شرم الشيخ"، مبيناً أن "ترامب حاول إحضار نتنياهو الا ان الضغوط العراقية والتركية دفعت الأخير الى الغاء زيارته".

ولفت الى أن "مواقف المشاركين كانت مشابهة لموقف العراق".

وتابع ان "الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن خلال الجهود الدبلوماسية التركية، وبدعم من قادة آخرين، نجحت في عدم مشاركة نتنياهو الاجتماع في مصر".

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن "أردوغان علم خلال توجهه إلى شرم الشيخ بحضور نتنياهو المتوقع، حيث بقيت طائرته تحلق فوق البحر الأحمر ورفضت الهبوط حتى تأكد من أن نتنياهو لن يشارك في القمة".

فيما اكدت قناة 24 الإسرائيلية ان "نتنياهو قام بالغاء زيارته الى شرم الشيخ بعد اعتراض من دول اسبانيا و تركيا و العراق وجنوب افريقيا وضغوطها على مصر لمنع نتنياهو من الحضور".

