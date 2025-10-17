انت الان تتابع خبر مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعادت جر-يمة اغتـ.يال المرشح صفاء المشهداني المخاوف من عودة ظاهرة الاغتيا.لات السياسية في ظل شراسة التنافس الانتخابي الذي تشهده انتخابات 2025.
حيث ارتفعت دعوات لحماية المدنيين من "العنف الانتخابي" ومنع الخروقات الأمنية من التأثير على الانتخابات.
إليكم هذا التقرير من #السومرية.
حيث ارتفعت دعوات لحماية المدنيين من "العنف الانتخابي" ومنع الخروقات الأمنية من التأثير على الانتخابات.
إليكم هذا التقرير من #السومرية.