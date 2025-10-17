مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين

بغداد - ياسين صفوان - أعادت جر-يمة اغتـ.يال المرشح صفاء المشهداني المخاوف من عودة ظاهرة الاغتيا.لات السياسية في ظل شراسة التنافس الانتخابي الذي تشهده انتخابات 2025. حيث ارتفعت دعوات لحماية المدنيين من "العنف الانتخابي" ومنع الخروقات الأمنية من التأثير على الانتخابات. إليكم هذا التقرير من #السومرية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع