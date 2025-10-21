انت الان تتابع خبر الملا يحذر من الاستبعادات من السباق الانتخابي: خدمة لجهة سياسية معينة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في تدوينة له، إن "تحالف العزم تم استبعاد مرشحين فائزين منه في بغداد، بينهم حيدر الملا ورافع المشهداني، وفي كركوك حسين طلال، في حين شهد تحالف السيادة استبعاد راكان الجبوري وخالد المفرجي، وتحالف الحسم جمال الكربولي، كما استُهدف من تحالف الصقور يزن الجبوري".



وأضاف: "كل ذلك يجري في إطار مخطط لخدمة جهة سياسية بعينها". وأتم :" ألا يدرك الحكماء خطورة ما يحدث؟ الأيادي الخفية تعبث بالانتخابات من أجل مصالحها… احذروها قبل فوات الأوان".

