انت الان تتابع خبر ماكرون يزور العراق قريبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكرون في تصريح مع رووداو، وتابعته الخليج 365، ان "لدى فرنسا قدر كبير من المودّة تجاه العراق، وأعتقد أن رئيس الوزراء قدّم أجندة عظيمة لبلاده".

وأضاف "داعمون لسيادة العراق، وأعتقد أنه في هذه اللحظة التي يسود فيها عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، فإن استقرار العراق والاحترام الكامل لسيادته يُعدّان ركناً مهماً جداً لاستقرار المنطقة كلها".

وتابع "أنا أخطط لزيارة العراق هذا العام، آمل ذلك".