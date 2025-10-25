انت الان تتابع خبر مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا في تصريح لصحيفة "كلدان برس"، وتابعته الخليج 365، "أريد أن أجعل العراق عظيمًا من جديد"، مستلهماً شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهير.

وأشار إلى أن يود "تحقيق السلام والاستقرار في البلاد من خلال بناء جسور متينة مع الولايات المتحدة"، موضحا أن "العراق يتحسن يومًا بعد يوم، دون حدود لإمكانياته".

وكان ترامب أعلن بشكل مفاجئ في منشور على حسابه في تروث سوشيال يوم الأحد الماضي، أن سافايا سيشغل منصب المبعوث الخاص إلى العراق.

