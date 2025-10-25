انت الان تتابع خبر نقيب الصحفيين العراقيين يجدد موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نقابة الصحفيين في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللامي استقبل اليوم سفير دولة فلسطين في العراق أحمد الرويضي لمناسبة انتهاء عمله، وجدد اللامي خلال اللقاء موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية وتضامن الأسرة الصحفية العراقية مع أبناء الشعب الفلسطيني" .وأشار نقيب الصحفيين العراقيين الى أن "الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في اجتماعها الأخير المنعقد في مدينة العيون المغربية قررت إرسال وفد من الاتحاد لزيارة غزة للوقوف على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني هناك وحث الدول والحكومات على تقديم الدعم والمساعدات الان والتأكيد على وصول المساعدات الإنسانية الان والتأكيد على وصول المساعدات الى عوائل الصحفيين الفلسطينيين والشهداء والمصابين منهم كذلك دعوة اتحاد الصحفيين العرب بتكوين لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق الكاملة في الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

من جانبه، عبر سفير دولة فلسطين عن اعتزازه بدور نقابة الصحفيين والأسرة الصحفية العراقية البارز والمؤثر من أجل القضية الفلسطينية وتعزيز دورها على مستوى الإعلام العربي، بحسب البيان.

