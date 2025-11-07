انت الان تتابع خبر الملا: نتائج الانتخابات القادمة نقطة تحول في إدارة المحافظات المحررة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في تدوينة على منصة (أكس)، تابعتها الخليج 365 إن "مشروع العزم قادم بروح جديدة وإرادة قوية لاستعادة الشراكة الحقيقية في القرار بعد أن وصلت

لأضعف مراحلها منذ 2018".

وتابع: "نحن نؤمن أن نتائج الانتخابات القادمة ستكون نقطة تحول في إدارة المحافظات المحررة، وعودة القرار إلى أبناء مجتمعها".

وأكمل، أن "يدنا ممدودة لكل من يضع مصلحة الناس قبل مصلحة الكرسي، فالمرحلة القادمة (صناعة مستقبل، لا تكرار ماضي)".