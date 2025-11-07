انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: المشاركة في الانتخابات رسالة واضحة للعالم أجمع عن العراق الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له، تابعته الخليج 365، إنه "نقف معكم اليوم على أعتاب مرحلة مهمة من ممارسة حق دستوري أصيل وهو حقكم في اختيار من يمثلكم"، مبيناً أن "الحكومة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال كل المتطلبات لضمان إجراء عملية الاقتراع في موعدها وبجاهزية كاملة في جميع محافظات العراق".وتابع: "لقد تعاونا بشكل مباشر مع المفوضية ووفرنا كل ما تحتاجه العملية الانتخابية ضمن واجبنا الذي تمت تأديته بمهنية عالية ومسؤولية وطنية صادقة"، مردفاً أنه "أنجزنا سابقا ضمن التزامنا ببرنامجنا الحكومي انتخابات مجالس المحافظات بعد عشر سنوات على آخر انتخابات وفي كركوك خصوصا".

وأكمل، أن "الانتخابات ملك لكم وصوتكم هو أساس العملية الديمقراطية وأنتم أصحاب القرار، لذا ندعو أهل بغداد بكرخها ورصافتها إلى المشاركة بالانتخابات".

ولفت الى أنه "بكل المحبة والمسؤولية ندعو أهل الموصل الحدباء وسنجار الصابرة إلى المشاركة بالانتخابات، كما ندعو أهلنا في البصرة الفيحاء والقرنة والفاو والمدينة والزبير إلى المشاركة بالانتخابات".

وأردف رئيس الوزراء: "ندعو أهالي كربلاء الشهادة والنجف الأشرف وبابل التاريخ وفي الأنبار وصلاح الدين وديالى وفي عراقنا المصغر كركوك، وايضاً ندعو أهلنا في الجنوب الأصيل، في الناصرية موطن بزوغ الحضارة والعمارة والكوت والديوانية والسماوة، وأهلنا في إقليم كردستان العراق إلى المشاركة في الانتخابات النيابية".

وأختتم حديثه بأنه "مشاركتكم في الانتخابات ستكون رسالة واضحة عن العراق الجديد الذي يواصل فيه أبناؤه بإصرار التداول السلمي للسلطة، عبر صناديق الاقتراع".

