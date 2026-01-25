انت الان تتابع خبر مسودة تعديل قانون الشهداء بيد البرلمان.. امتيازات بينها تمديد الرواتب التقاعدية 25 سنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائلي للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، "التقينا في مجلس النواب، رئيس المجلس من أجل تعديل قانون ضحايا الإرهاب"، مبيناً أن "رئيس مجلس النواب وعد بإصدار قرار إلى هيئة التقاعد بالتريث في قطع رواتب شهداء الإرهاب لحين تعديل القانون".وأضاف "تم إكمال مسودة التعديل الثالث لقانون شهداء ضحايا الإرهاب وتسليم المسودة الى رئيس مجلس النواب، وسيقرأ خلال الجلسات المقبلة"، مشيراً إلى أنه "في حال صدور قرار تريث من مجلس النواب ستبقى المستحقات سارية".

وتابع ان "تعديل القانون سيمدد الرواتب التقاعدية لشهداء ضحايا الإرهاب 25 سنة، كما توجد امتيازات أخرى ومنها امتيازات لشهداء الأجهزة الأمنية لأنهم جابهوا الإرهاب".

