الشيخ حمودي لطالباني: الالتزام بالتوقيتات الدستورية ضمانة الاستقرار والثقة الشعبية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشيخ همام حمودي استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له، حيث جرى بحث مستجدات الساحة الوطنية، ومسار الحوارات المتعلقة بتشكيل بقية الرئاسات".

وأكد الشيخ حمودي خلال اللقاء، على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإكمال البناء المؤسسي للدولة، لتعزيز الثقة الشعبية بالمسار الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "خطورة التحديات التي تواجه المنطقة تستوجب من جميع القوى الوطنية إجراء حوارات مسؤولة".
