انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعتمد النشيد الوطني لبدء جلساته بدلاً من الجرس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المصدر، قرر المجلس استبدال "الجرس التقليدي" المخصص لدعوة النواب، بالنشيد الوطني العراقي "موطني"، ليكون الإشارة الرسمية والوحيدة لبدء الجلسات من الآن فصاعداً.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء بدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من اليوم، تزامناً مع الجلسة الخامسة عشرة للفصل التشريعي الحالي، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الرمزية داخل قبة البرلمان.

