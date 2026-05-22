دولة القانون يعلق على فكرة اقالة رئيس مجلس النواب وتشكيل "تحالف الأقوياء"

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الفتلاوي في برنامج (علنا) الذي يبث على فضائية السومرية ان "تشكيل تحالف الأقوياء داخل قبة البرلمان، وهو تكتل يضم نوابا من قوى مختلفة وعدد من المستقلين، يهدف إلى مراقبة أداء رئاسة البرلمان ومنع مصادرة القرارات".

وأضاف ان "التحالف لا يذهب لكسر العظم مباشرة، لكنه ينتظر تصحيح المسار قبل اتخاذ خطوات فعلية نحو إقالة رئيس مجلس النواب".

وذكر ان "فكرة اقالة رئيس البرلمان تحتاج الى خطوات تسبقها وهو التحدث وبانتظار الوعود التي نوعد بها بطبيعة الأداء"، موضحا ان "الهدف من تأسيس تحالف الاقوياء هو منع مصادرة بعض قرارات مجلس النواب ضمن إطار القانون".