انت الان تتابع خبر الزيدي ورئيس الحكومة اللبنانية يترأسان المباحثات التي جرت بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي ورد لـ الخليج 365، ان "المباحثات شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما جرى خلالها التباحث في آفاق تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني".وأكد رئيس مجلس الوزراء، على "عمق العلاقة بين العراق ولبنان، والحرص على تطويرها، وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية".

وشدد الزيدي، على "التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات".

