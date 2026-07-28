انت الان تتابع خبر الزيدي وأردوغان يبحثان طريق التنمية والتعاون في المياه والطاقة والأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “الزيدي وأردوغان ترأسا المباحثات المشتركة الموسعة في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، حيث بحث الجانبان تنفيذ مشروع طريق التنمية الستراتيجي، إلى جانب ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن والتجارة والنقل والتربية، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك وتنمية المشاريع بين البلدين”.وأضاف البيان أن “الجانبين اتفقا على انتظام اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بملف المياه، بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي في هذا المجال”.

وأكد الزيدي، بحسب البيان، أن “العراق وتركيا يتشاركان في الجغرافية والحضارة، وأن الحكومة العراقية تسعى إلى إقامة شراكة اقتصادية فاعلة”، مشدداً على “المضي بتنفيذ مشروع طريق التنمية، ورغبة بغداد بمشاركة الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية داخل العراق”.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنامي الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، معلناً استعداد تركيا لدعم العراق في مجال الطيران المدني، وتنفيذ مشروع طريق التنمية، فضلاً عن تشجيع الشركات التركية على العمل والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية داخل العراق.