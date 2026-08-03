انت الان تتابع خبر الرئيس السوري يستقبل نيجيرفان بارزاني في قصر الشعب بدمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يقيم الجانبان جلسة مباحثات موسعة لبحث آفاق العلاقات بين سوريا والعراق وإقليم كردستان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.



ومن المنتظر أن تركز المباحثات الثنائية على ملف أمن الحدود المشتركة، والتطورات الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى ملف اللاجئين السوريين المقيمين في إقليم كردستان، والتبادل الاقتصادي، فضلاً عن مستجدات مسار الحوار بين الحكومة السورية والقوى الكردية.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لسلسلة لقاءات جمعت بارزاني والشرع، ركزت في مجملها على التطورات السياسية والأمنية على الساحة السورية، وتعميق العلاقات مع العراق والإقليم، ومواصلة التنسيق المشترك في مواجهة بقايا تنظيم "داعش".

