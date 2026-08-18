انت الان تتابع خبر الزيدي يتصل ببارزاني بشأن استهداف مكتبه الخاص أمس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحكومة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تلقى، اليوم الثلاثاء 18 آب، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي".

وأضاف ان "الزيدي ادان خلال الاتصال الهجوم بطائرات مسيّرة الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير وكالة حماية كردستان (باراستن)".

واكد الزيدي بحسب البيان أن "هذه الهجمات التي تستهدف العراق وإقليم كردستان، مرفوضة وغير مقبولة".

من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان، عن شكره لرئيس الوزراء على اتصاله ومتابعته المباشرة للحادث، مشدداً "على أهمية حماية أمن واستقرار العراق وإقليم كردستان".

