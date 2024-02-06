اليابان | العبء الذي ألقاه تطوير الطرق الرئيسية وبلدات محطات الاستراحة على عاتق المناطق المحلية

كان هناك مشهد مثير للاهتمام في الدراما التاريخية السنوية لقناة NHK التلفزيونية” حلِّقْ فوق السماء الزرقاء (Reach Beyond the Blue Sky)“ (الحلقة الثانية). ففي ذلك المشهد قام نائب الحاكم الإقطاعي لمقاطعة أوكابي التي كانت تحكم منطقة تشي أرايجيما (مدينة فوكايا في محافظة سايتاما حاليًا) حيث كان يعيش شيبوساوا إييتشي (المعروف بأب الرأسمالية اليابانية) بأمر والد وجد إييتشي بالتبرع بالمال، لأنه سيقوم بتجهيز الطريق (طريق ناكاساندو) من أجل” تسيير موكب الحاكم الشاب“.

بؤس سكان المقاطعة الذي تم تصويره في دراما ”حلِّقْ فوق السماء الزرقاء“

إن مقاطعة أوكابي هي مقاطعة كانت تحكمها عائلة أنبي الإقطاعية. وفي عام 1850، ذهب الحاكم الإقطاعي الثاني عشر أنبي نوبوتاكا، الذي كان لا يزال صغيرًا، إلى قلعة إيدو، والتقى بالشوغون (القائد العسكري الأعلى) توكوغاوا إييوشي. ويُعتقد أن عبارة ” تسيير موكب الحاكم الشاب“ في دراما ”حلِّقْ فوق السماء الزرقاء“ تشير إلى الوقت الذي التقى فيه نوبوتاكا بالشوغون لأول مرة.

لم يكن الدايميو في مقاطعة أوكابي من الدايميو المالكين للقلاع. وكان الدايميو يقيم في مدينة إيدو بشكل دائم، ولم يكن ملزمًا بأداء سانكين كوتاي. ولكن ليس من الواضح هل كان نوبوتاكا أيضًا في إيدو وكان يخطط لقيادة موكب الدايميو والعودة مكللًا بالنجاح إلى مسقط رأسه بعد مقابلة الشوغون، أم أنه كان في مسقط رأسه في ذلك الوقت وكان يخطط بالتوجه إلى إيدو.

وفي كلتا الحالتين فإن ذلك يعني القيام بإصلاح طريق ناكاساندو الذي سيمر منه الموكب بقيادة حاكم المقاطعة حتى لا يتسبب بالحرج له.

وكان نوبوتاكا يبلغ من العمر 12 عامًا.

والشيء المهم في هذه الحكاية هو أنها تشير إلى أن الدايميو كانوا مسؤولين عن أعمال إنشاء الطرق الرئيسية داخل الأراضي التي يحكمونها، وأن أعمال الإنشاء كانت ضرورية لمرور موكب الدايميو، وأنهم كانوا يأمرون سكان المقاطعة بتحمل تكاليف إنشائها، ويجعلونهم يساهمون بمبالغ مالية كبيرة.

وبسبب تكليف مقاطعة أوكابي بمهمة حراسة قلعة أوساكا وقلعة نيجو، لذلك ربما لم يكن هناك خيار آخر أمامها سوى تحميل سكان المقاطعة عبء تكاليف إصلاح الطرق وغيرها من التكاليف الأخرى.



المناطق التي تم إجبار مزارعي تشي أرايجيما على المشاركة في أعمال الإنشاء فيها من أجل ”تسيير موكب الحاكم الشاب“. المنطقة (1) هي محطة استراحة فوكايا على طريق ناكاسيندو، والمنطقة (2) هي الجزء من الطريق الذي يُعتقد أنه تم تنفيذ أعمال الإنشاء فيه، وفي المنطقة (3) يمكن مشاهدة اسم الحاكم الإقطاعي لمقاطعة أوكابي أنبي سيتسو نو كامي. ”مخطط عام للطرق الرئيسية في اليابان“ محفوظات الكاتب.

ومن أجل ضمان سير سلس لمواكب الدايميو، كانت المقاطعات الإقطاعية في كل منطقة هي التي تقوم بإنشاء الطرق الرئيسية وصيانتها وإدارتها، وكان يتم استنزاف أموال سكان المقاطعات من أجل القيام بذلك.

أحد العوامل التي أدت إلى تدمير المناطق الريفية

لم يكن المال فقط هو ما ساهم به سكان المقاطعات، بل القوى العاملة أيضًا. حيث قامت القرى المجاورة بإرسال الرجال للعمل كحمَّالة، وتولوا مهمة القيام بأعمال الإنشاء. وخلال تلك الفترة، لم يكن أمام النساء والأطفال الذين بقوا في القرية خيار سوى القيام بالأعمال الزراعية. الأمر الذي أدى إلى انخفاض القدرات الإنتاجية أيضًا.

كما كان على سكان المقاطعات أعباء أخرى. ففي الجزء الخامس من هذه السلسلة، ذكرت أن الحكومة الإقطاعية طلبت من كل بلدة من بلدات محطات الاستراحة أن يكون لديها دائمًا عدد كافٍ من الحمَّالة والخيول للنقل من أجل سانكين كوتاي، لكن هذا الأمر كان أيضًا محفوفًا بالمشاكل.

فعندما لا تتمكن بلدة محطة الاستراحة من توفير ما يكفي من الحمَّالة والخيول، فإنها تطلب الدعم من قرى الدعم المجاورة (قرى ريفية تتولى مهمة تأمين الحمَّالة والخيول)، ولكن أجور القيام بذلك إما كانت مجانية لأنها أعمال رسمية، أو كانوا يحصلون على 2 إلى 3 مُون (إحدى العملات المستخدمة آنذاك) يوميًّا. وهكذا تم إجبار المزارعين على العمل بالسخرة، وهو أمر غير مربح على الإطلاق.



استبدال الحمَّالة والخيول في محطة استراحة فوجئيدا (نظام يتم من خلاله تغيير الحمَّالة والخيول في كل محطة استراحة). من غير المعروف ما إذا كان الحمَّالة الذين تم رسمهم هم من ”قرى الدعم“، ولكن في حالة كانوا كذلك، فإن أجورهم كانت منخفضة بشكل مثير للدهشة. لوحة ”محطات الاستراحة الثلاث والخمسون لطريق توكايدو: استبدال الحمَّالة والخيول في محطة استراحة فوجئيدا“ للفنان أوتاغاوا هيروشيغي / محفوظات مكتبة البرلمان الوطنية

وفي النهاية، كان المزارعون يعانون في دفع الضريبة السنوية. وعند حدوث ذلك، كانوا يُضطرون إلى مغادرة تلك القرى. وكانت الأسباب الرئيسية لهروب المزارعين هي الكوارث الطبيعية واضطراب حالة الطقس، ولكن يمكن أيضًا اعتبار نظام الدعم القروي غير المنطقي أحد الأسباب. حيث كان هناك عناصر في داخل نظام سانكين كوتاي وقرى الدعم بحد ذاته يمكن أن تؤدي إلى تدمير تلك القرى الزراعية.

مسؤول إقطاعي يساوم على أجر الإقامة

من ناحية أخرى، كان قيام الحكومة الإقطاعية بإعفاء بلدات محطات الاستراحة من ضريبة الأراضي مقابل توفير الحمَّالة والخيول أمرًا معتادًا، كما كان يتم تقديم الأرز الخاص بوجبات طعام مواكب الدايميو لها.

وللوهلة الأولى، يبدو أنها لفتة سخية للغاية. ولكن، في الواقع، كانت بلدات محطات الاستراحة تعاني أيضًا في إدارة أعمالها. وبما أن شعار سانكين كوتاي كان ”التوفير في نفقات السفر بأي طريقة“، فقد طالبت العديد من المقاطعات خفض أجور الإقامة.

وفي كتاب ”سانكين كوتاي“ (دار كودانشا غيندايشينشو للنشر / تأليف ياماموتو هيروفومي) تم التعريف بأحد الأمثلة على القيام بذلك.

فوفقًا لذلك، في عام 1781، تفاوضت مقاطعة هاغي (مقاطعة تشوشو) مع محطة استراحة ياكاغي (بلدة ياكاغي في منطقة أودا في محافظة أوكاياما حاليًا) على تخفيض الأجر. ويقال إنها طلبت تخفيض أجور الإقامة في النُزل، والتي كانت تبلغ 143 مُونًا للشخص الواحد، إلى 128 مُونًا.

وقد رفضت وكالة تويابا ذلك قائلة ”ذلك غير ممكن“، ولكن الطرف الآخر كان من الساموراي ومكانته مختلفة. ولا يحاول الاستماع إلى الطرف الآخر أبدًا. وعلى الرغم من أن الأمر كان صعبًا للغاية، إلا أنها تمكنت من التفاوض، وتم الاتفاق في النهاية على خفض الأجر إلى 138 مونًا.

ويقال إن موكب الدايميو لمقاطعة هاغي كان يضم ما يقرب من 600 إلى 700 شخص. وكان التخفيض هو 5 مُونات للشخص الواحد. وبعملية حسابية بسيطة فإن التخفيض الإجمالي سيكون 5 مُونات × 600 إلى 700 شخص = 3000 إلى 3500 مُون. وبافتراض أن كل مُون واحد يساوي 25 ينًا، فإن المبلغ سيتراوح بين 75,000 إلى 87,500 ين. وقد لا يبدو هذا المبلغ كبيرًا، لكن النزل كان عبارة عن دور ضيافة صغيرة الحجم يقيم فيها الساموراي من ذوي الرتب الأدنى، لذلك فإن الخسارة التي تتراوح بين 70 ألف إلى 80 ألف ين في الليلة الواحدة لا بد أنها كانت مؤلمة.

وقد يكون من المستغرَب أن المقاطعة التي تحكمها عائلة موري الإقطاعية المرموقة قد قامت بمفاوضات مفصلة لتخفيض الأجر، ​​ولكن يُعتقد أن مثل هذه المفاوضات كانت أمرًا معتادًا لدى المقاطعات الأخرى أيضًا.

كما كان نُزل هونجين الذي يُعتبر منشأة إقامة خاصة بحكَّام المقاطعات وكبار المسؤولين يواجه مشاكل أيضًا.

فوفقًا لسجلات محطة الاستراحة المتبقية في نُزل تسوباكي هونجين الذي يوجد في محطة استراحة كورياما (مدينة إيباراكي في محافظة أوساكا حاليًا) على طريق سايغوكو كايدو، فإن عدد المرات التي تم فيها استخدام مكان الإقامة من قبل مواكب سانكين كوتاي كان في المتوسط ​​22.7 يومًا في السنة، أي أقل من يومين في الشهر. حيث كان معدل التشغيل سيئًا للغاية.

وعلاوة على ذلك، فبما أن القيام بسانكين يتركز في مرتين في السنة، فهناك بعض الأشهر التي لا تكون فيها أي حجوزات على الإطلاق. وربما كان الوضع أفضل قليلًا على الطرق الرئيسية الأكثر أهمية، مثل طريق توكايدو، ولكن معدل التشغيل المنخفض لنُزل هونجين كان يمثل مشكلة مشتركة في جميع أنحاء البلاد.



نُزل تسوباكي هونجين في محطة استراحة كورياما حاليًا. وفقًا للسجلات، أقام الدايميو في نُزل تسوباكي هونجين لمدة 22.7 يومًا فقط في السنة، وكان معدل التشغيل منخفضًا (بيكستا)

لقد كانت جميع نُزلات هونجين غير مربحة، ويمكن الافتراض أن إداراتها كانت تعاني. وقد تراكمت الخسائر تدريجيًا، ولم يكن من الممكن إيقافها في النصف الأخير من فترة إيدو رغم محاولة ذلك، الأمر الذي أدى إلى ظهور حالات تم فيها قبول إقامة عامة الشعب في مواسم إغلاقها.

من خلال جعل سانكين كوتاي أمرًا إلزاميًا، تطورت الطرق الرئيسية وبلدات محطات الاستراحة بشكل سريع، وأصبحت بنية تحتية لا غنى عنها. كما عززت حركة الأشخاص والخدمات اللوجستية النمو الاقتصادي في اليابان. ولكن من ناحية أخرى، كان ذلك أيضًا أحد الأسباب التي أدت إلى استنزاف المناطق الريفية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: ”المحطات التسع والستون لطريق كيسوكايدو: محطة استراحة هونجو على طريق كيسو عند جسر عبور نهر كانَّاغاوا“، محفوظات مكتبة البرلمان الوطنية. كانت بلدة محطة استراحة هونجو أكبر بلدة استراحة على طريق ناكاسيندو، وقد زارتها الكثير من مواكب سانكين كوتاي. تصور لوحة أوكيو هذه مشهد مرور موكب الدايميو فوق جسر نهر كانًّاغاوا، الذي يقع على بعد 5.5 كم من محطة استراحة هونجو. كانت منطقة تشي أرايجيما التي كانت مسرحًا لدراما ”حلِّقْ فوق السماء الزرقاء“ تقع بالقرب من هذا المكان)