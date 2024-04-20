اليابان | فوفو... شاحنة طعام متنقلة تنشر ثقافة الطعام الأفريقي في اليابان

إميل إيلبودو، الذي كان يعمل طاهيًا لرئيس ساحل العاج، قاده حبه للطهي وشغفه بثقافته الغذائية الأفريقية إلى تقديم نكهات بوركينا فاسو وأجزاء أخرى من غرب أفريقيا في طوكيو. بدلاً من الاكتفاء بخدمة كبار الشخصيات، قرر إيلبودو تقديم هذه النكهات الفريدة والمألوفة له في شاحنة الطعام الملونة بألوان زاهية التي أطلق عليها اسم ”فوفو“. يعتبر هذا التحول في مساره المهني استجابة لرغبته في مشاركة ثقافته الغذائية الغنية وإبراز تنوع المطبخ الأفريقي في عاصمة حضارية مثل طوكيو. تحولت شاحنته إلى نقطة اجتماعية حيث يتجمع الناس لتذوق المأكولات الأفريقية الأصيلة واكتشاف ثقافات جديدة من خلال الطعام.

مطعم متنقل من بلد الشرفاء

شهدت شاحنات الطعام انتشارًا وازدهارًا ملحوظًا في اليابان مؤخرًا، حيث يمكن رؤية المطاعم المتنقلة في المناطق المزدحمة وغيرها، تقدم أطعمة الشارع اليابانية بالإضافة إلى المأكولات الفيتنامية والتايلاندية والأطعمة الآسيوية الأخرى. ومن بين هذه الشاحنات المتنقلة تبرز ”فوفو“، التي تتميز بألوان بوركينا فاسو الوطنية كإضافة فريدة لهذا التشكيل المتنوع.

تقدم ”فوفو“ النكهات الأصيلة لغرب أفريقيا، مما يجعلها الشاحنة الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذا النوع من المأكولات. تعمل الشاحنة بشكل رئيسي في منطقة شيناغاوا في طوكيو، بالإضافة إلى كاواساكي في محافظة كاناغاوا المجاورة. كما تشارك في الفعاليات الخاصة والمهرجانات، ويمكن للزبائن تتبع مواقعها وأوقات تواجدها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس، فيسبوك، وإنستغرام. تلك الشاحنة ليست مجرد مكان لتذوق المأكولات، بل تمثل أيضًا فرصة لاكتشاف وتجربة الثقافة الغذائية الغنية لغرب أفريقيا في قلب اليابان.

بوركينا فاسو، وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، تعني اسمها ”أرض الشرفاء“، وليست لديها شهرة كبيرة في اليابان. يعود ذلك بشكل أساسي إلى التقارير الصحفية عن كرة القدم لعدة سنوات، وترتبط بشكل خاص بويلفريد سانو، اللاعب المولود في بوركينا فاسو الذي قضى بعض الوقت في صفوف فريقي الدوري الياباني، أوراوا ريدز وسانفريتشي هيروشيما، قبل أكثر من عقد من الزمان.

يعتني إميل إلبودو، مالك ”فوفو“، بشاحنته الطعام عناية فائقة. ورغم فضولي لمعرفة قصته، إلا أن الوقت قد حان لتجربة الطعام الذي يقدمه. تتزين الشاحنة بصور لقائمة الطعام، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأطباق من غرب أفريقيا، بما في ذلك بوركينا فاسو. كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها معظم هذه الأطعمة، مما جعل اختيار الوجبة المناسبة قرارًا صعبًا بالنسبة لي. عندما لاحظ إميل حيرتي، اقترح عليّ تجربة ”بينغا“، وهو طبق بسيط يُعدّ عن طريق خلط الفاصوليا السوداء مع الأرز البني.

يبدأ إيميل في إعداد الطبق عن طريق خلط الفاصوليا السوداء والأرز، ثم يضيف إليه قطع الدجاج الطازج المشوي والمتبل. ولإضافة اللمسة النهائية، يضع ملعقة صغيرة من صلصة الفلفل الأحمر الحارة المتلألئة على جانب الطبق.



تُقدم ”بينغا“، والتي تعني ”الفاصوليا“، بطريقة طهي تقليدية من بوركينا فاسو. (© كومازاكي تاكاشي)

من خلال تجربتي الشخصية، وجدت أن طعم ”بينغا“ لم يكن غريبًا على الإطلاق، بل كان مدهشًا. لقد أعادتني هذه التجربة لذكريات طبق ياباني شهير يُعرف باسم ”ماميجوهان“. القوام المقرمش للفاصوليا تناغم بشكل مثالي مع الأرز البني، وطعم الدجاج اللذيذ جعلني أتمنى أن لا ينتهي الطبق. وكانت ملعقة صغيرة من صلصة الفلفل الحار الزاهية هي لمسة الجمال التي أضفتها، مما جعلني أشعر بالدفء والراحة تملأ كل جزء من جسدي.

أثناء تناولي لطبق ”بينغا“ اللذيذ، شرح إميل بطلاقة بالغة باللغة اليابانية: ”تتميز المأكولات البوركينية بالعديد من الأطباق التي تحتوي على الفاصوليا، منها طبق بينغا“. وأثناء إشارته إلى الطبق، وصفه إميل قائلاً: ”إنه طبق شعبي في أكشاك الطعام وأيضًا في المنازل - بالنسبة لي، فإنه يجلب لي ذكريات طعم طبخ والدتي اللذيذ“. ثم قام بتذكيري بذكريات طفولته، مضيفًا: ”عندما كنت طفلاً، كانت والدتي تحضر بينغا لتقاسمها بيني وبين أشقائي“. وفي إشارة إلى أهمية الغذاء الصحي، أكد إميل قائلاً: ”وبفضل استخدام الأرز البني، فإنه غني بالعناصر الغذائية - ويخلو من أي إضافات صناعية. نحن نقوم بطهيه باستخدام الماء والملح فقط، لذا فهو خيار صحي بامتياز“.



إميل وهو يقود شاحنة الطعام. لقد عاش في اليابان لمدة تقارب الـ 30 عامًا. (© كومازاكي تاكاشي)

طهي عبر الحدود

”ولدت عام 1959، عندما كان بلدي لا يزال مستعمرة فرنسية“، يروي إميل. ”في العام التالي، حصلنا على الاستقلال، لنصبح جمهورية فونتا العليا. في عام 1984، تم تغيير اسم البلاد إلى بوركينا فاسو“.

ولد إميل في عائلة ثرية، تأثرت ببراعة والدته في المطبخ وبسحر القبعات الطويلة التي يرتديها الطهاة الفرنسيون، فأراد أن يصبح طاهيًا. بتشجيع من والديه، دخل في سن السابعة عشرة إلى مدرسة طهي في ساحل العاج المجاورة.

بالنسبة لليابانيين، فإن فكرة الانتقال إلى بلد آخر في سن مبكرة مدهشة، ولكنها ليست نادرة في أفريقيا. فأولاً وقبل كل شيء، تم رسم حدود العديد من البلدان الأفريقية من قبل القوى الاستعمارية الأوروبية دون اهتمام كبير بالظروف المحلية. وبعد ذلك، أصبحت العلاقات العائلية عبر الحدود والتجارة شائعة جدًا.

درس إميل في مدرسة في مدينة أبيدجان في ساحل العاج. ”في ذلك الوقت، كانت واحدة من المدن الكبرى الرائدة في أفريقيا“، يشرح. ”كانت تجذب الناس من البلدان المجاورة وكانت لديها امتزاج من الثقافات المتنوعة. كنت أعزف على الغيتار وشكلت فرقة موسيقية مع موسيقيين آخرين، محليين ومن الكاميرون“. يصف حياة المدينة بأنها احتفال بالشباب. ”كانت ممتعة جدًا“.

قدم إميل إيلبودو كل جهده في فن الطهي، ونال أعلى الدرجات خلال دراسته. فتحت له هذه الخطوة بابًا إلى عالم جديد واسع. بعد ذلك، قام بالتدريب في المغرب، ثم في فرنسا. خلال ست سنوات قضاها في باريس ومرسيليا، أتقن فن الطهي الفرنسي قبل تخرجه رسميًا من مدرسة الطهي.

عاد إميل إلى ساحل العاج، حيث بدأ يعمل كطاهٍ في فندق. خلال تلك الفترة، قام بتحضير الطعام في حفلة خاصة لرئيس البلاد، وهو ما أدى إلى تعيينه كطاهٍ شخصي للرئيس. عندما انتهت فترة عمله مع وفاة الرئيس، تلقى العديد من العروض للعمل في الخارج، فاستغل الفرصة للانتقال إلى اليابان.

يقول إميل: ”كنت على دراية تامة بالبلدان في أفريقيا وأوروبا، لكنني كنت لا أعرف شيئًا تقريبًا عن آسيا“. يضيف إميل أن الشيء الوحيد الذي كان يربطه باليابان هو امتلاكه لدراجة نارية يابانية الصنع.

الانتقال إلى ارض الصناعة

يتحدث إميل عن انطباعه الأول عن اليابان قائلاً: ”كانت اليابان بالنسبة لي بلدًا يُصنع فيه المنتجات ذات الجودة العالية، وهذا ما دفعني للرغبة في القدوم إلى هنا.“ ثم يضيف: ”كانت الدراجات اليابانية تتميز بالمتانة والموثوقية، حيث لم تتعطل دراجتي اليابانية أبدًا، بينما كانت الدراجات من بلدان أخرى تعاني من التلف بسرعة.“

بثقة، قرر إميل الانتقال إلى النصف الآخر من العالم. بعد وصوله إلى اليابان في عام 1996، بدأ يعمل كطاهٍ في سفارات كلٍ من ساحل العاج وغينيا، ثم انتقل للعمل في سفارة بوركينا فاسو. وفي عام 2004، قام بفتح مطعمه الأفريقي الخاص تحت اسم ”كالاباش“، والذي يقع بالقرب من محطة هاماماتسو على خط يامانوتو السريع في طوكيو.

مع استمرار تدفق الزبائن إلى مطعم ”كالاباش“، وكثرة العمل التي كان يواجهها إميل يوميًا، خطرت له فكرة جديدة: فتح شاحنة طعام. يشير إميل قائلاً: ”كان هناك نقص في المعرفة حول بوركينا فاسو، وكنت أتمنى تعريف الناس عن بلدي. رأيت في فكرة شاحنة الطعام وسيلة رائعة لتحقيق ذلك. يمكنني أن أطلي الشاحنة بألوان علم بلدي الوطني وأقوم بنقلها إلى أي مكان أرغب فيه“.



فوفو يجذب طابورًا من الزبائن. (© كومازاكي تاكاشي)

في عام 2014، قام إميل بإطلاق شاحنة الطعام ”فوفو“ التي قام بطلاؤها بنفسه، وبدأ يجوب شوارع طوكيو. وفي اليوم الذي زرته فيه، كان هناك طابور طويل من الزبائن أمام الشاحنة، وكان إميل يستمتع بالدردشة معهم.

منذ بداية هذا المشروع، أصبح إميل مشاركًا بشكل عميق في العمل الخيري. يقول إميل: ”أكن احترامًا كبيرًا لجدي الذي علمني خدمة الآخرين“. ويضيف: ”في البداية، في كل مرة أحصل فيها على 100 ألف ين، أقوم بتحويلها إلى بلدي. كان هدفي الأول وهو فتح مدرسة للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة“.

يقول إميل إن شاحنة الطعام سمحت له بنشر الوعي تدريجيًا حول بوركينا فاسو. وتلقى فرصًا للحديث عن أفريقيا في المدارس اليابانية، ويتذكر بسعادة كيف أطلق عليه الأطفال لقب ”السيد بوركينا فاسو“ بعد إحدى تلك المناسبات. بعد مرور عامين، تحقق إميل هدفه ويعمل الآن على تحقيق هدف فتح مدرسة ثانية.

اليوم، لا يزال إميل يقود شاحنة الطعام في جميع أنحاء المدينة، مقدمًا ابتسامته الدافئة والطعام الساخن من بوركينا فاسو.



خدمة تقديم الطعام فوفو، المتخصصة في المأكولات من بوركينا فاسو وأفريقيا. (© كومازاكي تاكاشي)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. إميل مع شاحنته المزينة بألوان علم بوركينا فاسو الزاهية. (© كومازاكي تاكاشي)