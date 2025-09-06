اليابان | من زيارة القبور إلى الاحتفاء بالطبيعة... كيف يقضي اليابانيون عطلة الاعتدال الخريفي؟

سياحة وسفر

ثقافة 07/09/2025

مع حلول يوم الاعتدال الخريفي في أواخر سبتمبر/ أيلول، تدخل اليابان فترة خاصة تمزج بين الطبيعة والروحانية. ففي هذه الأيام، يحرص الكثير من اليابانيين على زيارة مقابر عائلاتهم وتكريم أرواح الأجداد، في تقليد عريق يجسد عمق الصلة بين الأجيال واستمرارية الروابط الأسرية عبر الزمن.

تكريم الأسلاف

يُعد يوم الاعتدال الخريفي في اليابان النظير الموسمي ليوم الاعتدال الربيعي، ويُحتفل به كعطلة وطنية تعكس ارتباط الناس بالطبيعة وبالأسلاف. يختلف تاريخ المناسبة من عام إلى آخر بحسب حسابات المرصد الفلكي الوطني الياباني، إلا أنه غالبًا ما يصادف في 23 سبتمبر/ أيلول، وهو اليوم الذي تتساوى فيه تقريبًا ساعات النهار والليل.

في البوذية، تُعرف الأيام الثلاثة التي تسبق يوم الاعتدال وتليه، إلى جانب يوم الاعتدال نفسه، بفترة تمتد لسبعة أيام تُسمى هيغان. ويُقصد بها في الأصل ”الضفة الأخرى“ أو ”الشاطئ البعيد“، وهو تعبير رمزي عن بلوغ حالة التنوير والانتقال من عالم المعاناة إلى عالم الصفاء الروحي. وتذكر النصوص البوذية أن ”الأرض النقية“، أو الجنة، تقع في الغرب، ويُعتقد أن قربها يكون في أوج وضوحه خلال الاعتدالات، عندما تشرق الشمس من الشرق تمامًا وتغرب في الغرب تمامًا. لهذا، ينظر إلى هذه الأيام على أنها فترة مناسبة بشكل خاص لممارسة الطقوس الروحية وتقديم القرابين للأجداد، وهو ما يجعل الكثير من العائلات اليابانية تتوجه خلالها إلى المقابر لزيارة قبور أسلافها، في تعبير عن الامتنان والوفاء للتقاليد العائلية المتوارثة.



زيارة قبور الأسلاف. (© بيكستا)

في يوم الاعتدال الخريفي من كل عام، تُقيم الأسرة الإمبراطورية اليابانية مراسم كوريساي، وهي طقوس مخصصة لتكريم أرواح الأباطرة السابقين وأفراد العائلة الإمبراطورية. ولهذا السبب يُنظر إلى يوم الاعتدال الخريفي باعتباره يومًا لتكريم الأسلاف واستذكار الراحلين.

وترتبط هذه المناسبة أيضًا بزهرة هيجانبانا الحمراء الزاهية، المعروفة باسم زنبق العنكبوت الأحمر. وقد حملت هذه الزهرة اسمها من فترة تفتحها التي تتزامن مع الاعتدالين، إذ يعني اسمها حرفيًا ”زهرة هيجان“. في الثقافة اليابانية، غالبًا ما تُقرن هذه الزهرة بزيارات المقابر، مما أضفى عليها سمعة كئيبة أو نذير شؤم، غير أن التقاليد البوذية تعتبرها زهرة مقدسة. وتضفي مشاهد أزهار الهيجانبانا الحمراء التي تصطف على ضفاف الأنهار، وحواف حقول الأرز، وممرات الحدائق لمسة مميزة على المشهد الموسمي، حيث تُعلن بدقة انتهاء حرّ الصيف وقدوم نسائم الخريف الباردة والمنعشة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: زنابق العنكبوت الحمراء المتفتحة. © بيكستا)