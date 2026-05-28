اليابان | جومون سوغي... الشجرة الأسطورية التي تختزن آلاف السنين من تاريخ اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 28/05/2026

تُعدّ شجرة جومون سوغي شجرة أرز عملاقة يُعتقد أن عمرها لا يقل عن 2000 عام، وتقع في جزيرة ياكوشيما في اليابان، حيث تُجسّد بجذعها الضخم وعراقتها واحدة من أبرز عجائب الطبيعة في البلاد.

شجرة جومون سوغي العملاقة المعمّرة

تُعد شجرة جومون سوغي شجرة أرز يابانية قديمة تقع في جزيرة ياكوشيما، المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في محافظة كاغوشيما. وتشتهر هذه الشجرة بضخامتها وعمرها الذي يُقدَّر بما بين 2000 و7000 عام. واستمدت الشجرة اسمها من فترة جومون، وهي حقبة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وامتدت تقريبًا من عام 10000 قبل الميلاد حتى 300 قبل الميلاد.

أدى الطلب المتزايد على الأخشاب إلى تهديد غابات ياكوشيما بقطع الأشجار في ستينيات القرن الماضي. إلا أن اكتشاف غابة جومون سوغي في 28 مايو/أيار 1966، جعلها وجهة سياحية. وفي نهاية المطاف، حظيت غابات الجزيرة بحماية أكبر، وأصبحت ياكوشيما واحدة من أوائل مواقع التراث الطبيعي العالمي في اليابان عام 1993.

وكانت هذه الغابة مصدر إلهام لفيلم ”الأميرة مونونوكي“ الذي أنتجه استوديو جيبلي عام 1997.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)