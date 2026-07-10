اليابان | ما سر استمرار نجاح ”تشييكاوا“ وعودة ”تاماغوتشي“ في اليابان؟

اليابان في صورة

سياحة وسفر

سياحة وسفر 10/07/2026

أي الشخصيات الكرتونية والتجارية حصدت قلوب اليابانيين هذا العام؟ تكشف جوائز الشخصيات اليابانية السنوية عن أكثر الشخصيات المحببة (كاوايي) نجاحًا وتأثيرًا في السوق اليابانية، وتسلط الضوء على الأعمال التي استطاعت الجمع بين الشعبية الجماهيرية والنجاح التجاري. فمن هم الفائزون في نسخة هذا العام؟

أعضاء محبوبون في قاعة المشاهير

في جوائز الشخصيات اليابانية لعام 2026، التي تكرم الشخصيات والعلامات التجارية المرخصة التي حققت أكبر أثر خلال العام السابق، فازت ”تشييكاوا“ بالجائزة الكبرى للعام الثالث على التوالي، وللمرة الرابعة إجمالا. كما جعل هذا الإنجاز تشييكاوا أول فائز ينضم إلى قاعة مشاهير الجوائز. وأقيم حفل التكريم في ”طوكيو بيغ سايت“ في 17 يونيو/حزيران.



من اليسار: شخصيات ”تشييكاوا“ و”هاتشيواري“ و”أوساغي“ تحتفل بالفوز بالجائزة (© Nippon.com)

بدأت تشييكاوا رحلتها إلى الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحول إلى ظاهرة واسعة بفضل المنتجات التجارية المستوحاة منها وتحويلها إلى مسلسل أنيمي. وخلال العام الماضي، توسعت السلسلة بصورة أكبر، إذ افتتحت أول مرفق تفاعلي لها باسم حديقة تشييكاوا في طوكيو، كما توسعت متاجرها الرسمية إلى الصين وتايوان وكوريا الجنوبية. كذلك تجاوزت لعبة الهواتف الذكية ”تشييكاوا بوكيت“، المتاحة في 43 دولة ومنطقة، حاجز 5 ملايين عملية تنزيل على مستوى العالم.



حظي تعاون مع فريق ”لوس أنجلوس دودجرز“ باهتمام واسع (© Nippon.com)

أما ”جائزة ترخيص الشخصيات“، وهي الجائزة التي تأتي بعد الجائزة الكبرى، فقد ذهبت إلى ”تاماغوتشي“، وهي الشخصيات المحورية في أجهزة ألعاب الحيوانات الأليفة الافتراضية المحمولة التي تحمل الاسم نفسه، وإلى شخصيات القرود المحببة المعروفة باسم ”مونتشيتشي“. ويعد كلاهما من السلاسل المحبوبة التي حافظت على شعبيتها لعقود داخل اليابان وخارجها، وتشهد حاليا عودة قوية إلى الواجهة. وعلى وجه الخصوص، ازدادت شعبية مونتشيتشي بصورة غير مسبوقة بفضل ظهورها في موجة ”ملصقات بون بون دروب“.

كما انضمت إلى الشخصيات الفائزة الثلاث في الحفل شخصية ”مياكو-مياكو“، التميمة الرسمية لمعرض إكسبو 2025 أوساكا-كانساي، التي حصدت جائزة اللجنة الخاصة للاختيار، وأدخلت البهجة إلى الحضور بظهورها.



”تاماغوتشي بارادايس“، نسخة من اللعبة المحمولة جرى تحديثها لعام 2025 (© Nippon.com)



”ماميتشي“، الشخصية الرئيسية، إلى جانب الرفيقة الجديدة ”ميوتشي“ (© Nippon.com)



تواصل ”مونتشيتشي“ توسيع قاعدة معجبيها من خلال الملصقات وغيرها من المنتجات (© Nippon.com)



أشادت لجنة الاختيار بشخصية القرد، ووصفتها بأنها ”نموذج بارز لإحياء ناجح لملكية فكرية“ (© Nippon.com)



أسهمت ”مياكو-مياكو“ في تحقيق أكثر من 120 مليار ين من مبيعات المنتجات المرخصة الخاصة بمعرض إكسبو (© Nippon.com)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: من اليسار، ”تشييكاوا“ و”تاماغوتشي“ و”مونتشيتشي“ الفائزة بجوائز الشخصيات اليابانية. © Nippon.com)