ما أسباب وعلاج انتفاخ البطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت الدكتورة الروسية يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى، أن هناك عديد من الأسباب لانتفاخ البطن وتكون الغازات.

تقول: "إن انتفاخ البطن يكون مصحوبا بأعراض أخرى، مثل اضطراب البراز وآلام في البطن، وفي كثير من الأحيان ليس علامة على المرض، ولكنه يرتبط بسوء التغذية أو تناول كميات كبيرة من الملفوف والبقوليات ومنتجات الألبان"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتابعت: "يرجع سبب زيادة تكوين الغازات إلى تناول الطعام بسرعة، حيث يبتلع الشخص معه كمية كبيرة من الهواء".

- أسباب أخرى لانتفاخ البطن:

أمراض الأمعاء، مثل: الالتهابات المعوية الحادة والأمراض الالتهابية غير المعدية.

متلازمة فرط النمو البكتيري.

لذا، لا تتجاهل أعراض الانتفاخ وزيادة تكوين الغازات، اذهب لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي للحصول على العلاج المناسب.

- العلاج:

اتباع نظام غذائي صحي.

الحد من استهلاك الأطعمة التي تسبب زيادة تكوين الغاز، مثل البقوليات والجبن والمعجنات.

ممارةس التمارين الرياضية بانتظام.

النوم 7 ساعات على الأقل يوميا.

الإقلاع عن التدخين.

منع شرب الكحول.

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