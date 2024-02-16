هل يؤدي سوء الهضم إلى الإصابة بالسرطان؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء العمدة

توجد بعض العوامل التي قد تربط بين سوء الهضم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، حسبما ذكر استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي.



وأشار خلال حديثه لـ"الخليج 365" إلى أن تلك العوامل تتمثل في:



التهاب المعدة المزمن



قد يُؤدّي التهاب المعدة المزمن إلى تلف بطانة المعدة، ما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.



الارتجاع المريئي



قد يؤدي الارتجاع المريئي إلى تلف بطانة المريء، ما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.



عدوى جرثومة المعدة



قد تؤدي عدوى جرثومة المعدة إلى قرحة المعدة، ما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه العوامل لا تُؤدّي بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان.



هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤدي دورًا في الإصابة بالسرطان، مثل:



العمر



التاريخ العائلي



العوامل الوراثية



نمط الحياة



لذلك، من المهم عدم الخوف من سوء الهضم كونه مُسببًا للسرطان.



ولكن إذا كنت تعاني من أعراض سوء الهضم بشكلٍ مستمر، يجب عليك استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود أي أمراض خطيرة.



نصائح طبية لتفادي الإصابة بالسرطان



تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.



ممارسة الرياضة بانتظام.



الحفاظ على وزن صحي.



الإقلاع عن التدخين.



الحصول على قسط كافٍ من النوم.



إجراء الفحوصات الطبية بشكلٍ دوري.

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