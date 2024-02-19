كريم عبد العزيز يخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في الأمسية الأولى من ليالي السعودية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - نادر نبيل:

تألق الفنان كريم عبد العزيز في الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية.

وارتدى كريم عبد العزيز بدلة أنيقة، إذ أختار بليزر باللون الأسود ونسق تحته كاجت وبنطال بنفس اللون، وذلك خلال حضوره الأمسية الأولى من ليالي السعودية المصرية.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن على المستوى السينمائي والغنائي في دار الأوبرا المصرية، لحضور الأمسية الأولى من ليالي سعودية مصرية.

وتواجد كل من الفنانة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد االعزيز، محمود محمد عبد العزيز.