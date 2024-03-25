الامارات | خمول واعتلال مزاج.. نصائح لمواجهة تعب الربيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر البعض بالتعب والخمول واعتلال المزاج مع حلول فصل الربيع، فما سبب ذلك وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت أخصائية الطب النفسي الألمانية، الدكتورة كريستا روت زاكنهايم: إن «تعب الربيع يندرج ضمن الاضطرابات العاطفية الموسمية، إذ إن قلة التعرّض لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، تجعل المخ يفرز المزيد من هرمون الميلاتونين، الذي يضبط الجسم على وضعية النوم والراحة والاسترخاء».

وأوضحت أن النتيجة المترتبة على ذلك تتمثل في الشعور بالتعب والإرهاق والخمول والكسل واعتلال المزاج والتقلبات المزاجية وفقدان الدوافع.

ولمواجهة تعب الربيع، أوصت الدكتورة زاكنهايم باتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة مع الابتعاد عن الأغذية المصنعة والوجبات السريعة والسكر الأبيض.

ومن المهم أيضاً التعرّض لأشعة الشمس لمدة تراوح بين 15 و20 دقيقة، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين «د».

ومن المفيد ممارسة الرياضة، لاسيما في الهواء الطلق، إذ إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية من ناحية، وتحسين الحالة النفسية والمزاجية من ناحية أخرى.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة التعب والخمول واعتلال المزاج والكآبة، فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي، إذ يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب حقيقي، لاسيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل: اليأس وفقدان الثقة بالنفس وفقدان الشعور بقيمة الذات والتفكير في إيذاء النفس.

