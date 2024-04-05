الامارات | بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.. "الشارقة للمتاحف" تتيح خاصية شراء تذاكر متاحفها إلكترونيًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن طرح خدمة شراء التذاكر لزيارة متاحفها عبر موقعها الإلكتروني بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة للزوار من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها والسياح القادمين إلى الإمارة.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز السياحة المحلية والعالمية في الشارقة، واستثمار إمكانياتها المتميزة وتاريخها العريق وإثراء المشهد الثقافي في الإمارة وجعلها أكثر جاذبية، مما يعكس هوية الشارقة المتجددة وشعارها "الشارقة منها الزود"، وذلك لإبراز ثراء الإمارة الثقافي وفرص الترفيه والحيوية الاقتصادية، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للعيش والسياحة والاستثمار.

وأكدت هيئة الشارقة للمتاحف أن الخدمة تأتي في إطار حرصها على توفير زيارات أكثر سهولة وملاءمة لكافة أفراد المجتمع لاسيما للعائلات والأفراد التي تسعى للتخطيط خلال فترة الإجازات والأعياد الرسمية كعيد الفطر السعيد، حيث يمكن لها تحديد المواعيد والحجز دون الحاجة الى الحضور المسبق، مما يوفر الوقت والجهد ويجنبهم فترات الانتظار في نقاط بيع التذاكر.

وتعكس الخطوة أيضًا التزام الهيئة بتبني حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لزوار المتاحف وتواكب متطلبات العصر للتحول الرقمي، للاستفادة الأمثل من التكنولوجيا لتعزيز إمكانية الوصول لجميع أطياف المجتمع.

ونوهت الهيئة أيضاً بوجود إجراءات مُسبقة لتسهيل زيارة محبي متاحف الشارقة التي تفتح أبوابها للجميع من سياح ومقيمين حيث يتاح الدخول مجانًا لذوي الإعاقة وكبار السن الذين تجاوزوا سن الـ 60 من مواطني ومقيمي الدولة مع السماح بمجانية الدخول لمرافق واحد مع كبار السن في خطوة تعكس حرص الهيئة على الارتقاء بخدماتها لتيسير سهولة الوصول لمتاحفها وتقديم تجربة فريدة بما يتماشى مع قيم توقير الكبير المستمدة من القيم العربية والإسلامية لمجتمع الإمارات.

ويمكن للزوار التخطيط لزيارة متاحف الهيئة الـ 16 المتواجدة في كل من مدينة الشارقة وخورفكان وكلباء، والتي تعد أحد أهم المقاصد السياحية في الشارقة بمواضيعها المتنوعة ما بين الفنون والثقافة وعلم الآثار، والتراث، والعلوم، والبيئة البحرية وتاريخ الدولة والإمارة التي يستعرض بيت النابودة جمال العمارة فيها بشكل يعكس تقاليد الشارقة بتميز.

وفي قائمة المتاحف المنضوية تحت مظلة الهيئة يبرز كل من متحف المحطة كأول مطار في الإمارة والدولة، وحصن الشارقة وحصن خورفكان كمباني تاريخية تعكس العراقة والتاريخ الثري للمنطقة ومربى الشارقة للأحياء المائية كأول وأكبر مركز تعليمي حكومي للكائنات البحرية في دولة الإمارات بالإضافة التجارب الفريدة من نوعها التي يوفرها متحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة للخط، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون عبر مجموعات فريدة من المقتنيات الأثرية والثقافية، والفنية للجمهور.

كما تتيح الهيئة للزوار فرصة الانغماس في المعارض المؤقتة القائمة في متاحفها، ومن ضمنها معرض "زينة البلاط الملكي الهندي" المنظم من قبل هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية بدولة الكويت، والذي يستمر حتى 14 أبريل 2024 في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ليرصد ملامح التأثر المتبادل بين الحضارة الإسلامية والعربية والهندية، مع عرض مجموعة من مقتنيات المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والشيخة حصة صباح السالم الصباح من دولة الكويت، معززًا مبدأ التمازج الحضاري في الإمارة.

كما يمكنهم استكشاف جماليات الزخرفة المعمارية والخصائص المميزة للمباني في إمارة الشارقة من خلال معرض "فن الزخارف المعمارية في إمارة الشارقة" التصويري الفوتوغرافي الذي افتتح مؤخراً في بيت النابودة ويستمر لمدة 6 أشهر ليحاكي بعيون فنية، التراث المعماري العريق للشارقة، حيث جاء المعرض ثمرة لمسابقة في فن التصوير الفوتوغرافي أطلقتها هيئة الشارقة للمتاحف سابقًا.

ويمكن لزوار متحف الشارقة للتراث الحصول على تجربة مميزة في معرض "تأملات وإلهامات من التراث الإماراتي" الذي يقدّم رؤية فريدة عبر الأعمال الفنية لطلاب كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، مما يسلط الضوء على التراث الإماراتي بمجموعة متنوعة من الاعمال الفنية المتاحة في المعرض الذي يستمر حتى 15 أبريل 2025.

وأوضحت أن خاصية الدفع ستكون متاحة من خلال زيارة موقع هيئة الشارقة للمتاحف الإلكتروني https://www.sharjahmuseums.ae/ .