من وحي مسلسل الكبير أوي- ما سبب تسمية مدينة ذهب بهذا الأسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في مسلسل الكبير أوي 8، عبّر جوني والعترة عن رغبتهما في السفر إلى دهب بعد النجاح في نهاية العام الدراسي.

ودهب هي مدينة ساحلية ساحرة تقع على خليج العقبة في جنوب سيناء، وتُعرف بجمالها الطبيعي الخلاب وتنوع الأنشطة الترفيهية التي تقدمها للزوار.

ومن وحي مسلسل الكبير أوي 8 نستعرض في التقرير التالي سبب إطلاق اسم دهب على مدينة ذهب.

ووفق لما جاء في"planegypttours" سميت مدينة ذهب بهذا الأسم نسبة إلى لون رمال شواطئها التي تتحول للون الذهبي عندما تغمرها أشعة الشمس في كل مكان.

وتعتبر مدينة دهب مقصد سياحي شهير في جنوب سيناء، وتعتبر ثاني أشهر مدينة في سيناء بعد مدينة شرم الشيخ ذات الشعبية العالمية، دهب تعني الذهب، واسم المدينة مأخوذ من شواطئها ذات الرمال الذهبية.

كما تقع مدينة دهب على خليج العقبة عند البحر الأحمر جنوب شبه جزيرة سيناء وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشمال من منتجع شرم الشيخ الشهير. تشتهر دهب بشواطئها الذهبية ومواقعها المذهلة التي تصلح لممارسة رياضة الغوص، وهي من أبرز الأنشطة التي يمكن للزوار القيام بها في هذه المدينة الساحرة، هذا بالإضافة إلى الغطس أو السباحة أو الاسترخاء على شواطئها المشمسة المذهلة.

وكانت مدينة دهب في السابق قرية صيد صغيرة، ثم أصبحت أكثر شهرة وشعبية على مدى السنوات القليلة الماضية لأسباب عديدة ستلاحظها على الفور بمجرد أن تصل إلى طريقها.

الجبال وألوانها المتضاربة من الأحمر والأصفر والأخضر الزيتوني والأسود على طول طريقك ستريح عينيك، وبمجرد وصولك، شم واشعر بنسيم البحر وهو يضرب وجهك بالحنان

وتتكون دهب (من الشمال إلى الجنوب): رأس أبو جالوم وهي منطقة محمية ومكان رائع للغوص، يضاف إلى ذلك البلو هول وهو أشهر أماكن الغوص في دهب وفي سيناء كلها، ثم هناك هي منطقة آسيا التي تستضيف أكثر من 75% من سكان المدينة في ثلاث بلدات صغيرة: مبارك، الزرنوك، وآسيا، وهو القسم الأكثر شهرة في دهب.