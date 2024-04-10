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تظهر على قدميك ليلا.. 5 أعراض لا تعرفها لارتفاع الكوليسترول فى الدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القدمين.

سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث يقول، لـ"الخليج 365"، إن هناك 5 أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم تظهر على القدمين ليلاً.

ألم حارق في الساق

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تضييق الشرايين في ساقيك، مما يقلل من تدفق الدم، ويمكن أن يسبب هذا ألمًا حارقًا أو وخزًا أو تنميلًا في ساقيك، خاصةً عند المشي أو ممارسة .

برودة القدمين ليلا

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى قدميك إلى جعلهما تشعران بالبرودة، خاصةً في الليل، مما يجعلك تشعر أ بوخز أو تنميل في قدميك.

تغيرات في لون بشرة الساقين

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين في ساقيك، ويمكن أن يسبب هذا تغيرًا في لون بشرة ساقيك، مثل الاحمرار أو البقع الداكنة.

تقرحات الساق التي لا تلتئم

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى ساقيك إلى جعل من الصعب على الجروح أن تلتئم، وتصاب أيضًا بتقرحات مفتوحة على ساقيك لا تلتئم.

ضعف العضلات في الساقين

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى ساقيك إلى ضعف عضلات ساقيك، قد تواجه صعوبة في المشي أو صعود الدرج.

وإذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، يجب أن تزور الطبيب فى أقرب وقت ممكن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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