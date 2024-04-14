4 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - الكلى عضو مهم في جسم الإنسان ومسؤول عن تنقية وتصفية الدم من السموم والتحكم في ضغط الدم والحفاظ على صحة العظام.

وهناك عدة طرق يمكن القيام بها للمساعدة في الحفاظ على صحة الكليتين:

الترطيب

يجب شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الكليتين، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الابتعاد عن تناول الملح

إضافة الملح إلى الطعام يزيد من ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات الكلى، لذا من الأفضل تناول أقل من ملعقة صغيرة من الملح يوميا.

الإقلاع عن التدخين

التدخين مضر بالكليتين لأنه يغلق الأوعية الدموية في الكلى ويزيد من ضغط الدم.

ممارسة الرياضة

تساعد في الحفاظ على صحة كليتيك من خلال الحفاظ على وزن صحي.

كيف يمكنك اكتشاف أن الأمور تسوء؟

ليس من السهل دائما ملاحظة المشاكل في الكليتين، حيث أنه في كثير من الأحيان لا تظهر أي علامات إلا بعد أن تتضرر الكليتان قليلا.

ويأتي تلف الكلى على خمس مراحل، والمرحلة الخامسة هي الأسوأ. وقد لا يلاحظ المرضى أي أعراض مثيرة للقلق حتى المرحلة الرابعة عندما يبدأ الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

وقد يلاحظ الناس الصداع أو عدم وضوح الرؤية، ولكن هذا غالبا ما يكون بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وفي المراحل المتأخرة من تلف الكلى، قد يعاني الأشخاص من الغثيان أو فقدان الشهية.

ونظرا لأنه ليس من السهل اكتشاف وجود مشكلة في كليتيك بنفسك، فمن المهم أن تكون على دراية بما إذا كنت بحاجة إلى إجراء فحص دوري للكلى.

ويجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو أمراض الكلى في أسرهم أن يجروا الاختبارات الطبية اللازمة بشكل منتظم.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يكشف سر خطورة مرض القولون العصبي.. فيديو

ماذا يحدث لكليتيك عند تناول المشروبات الغازية؟.. لن تتخيل تأثيراتها

سيدة تنشر صور صديقتها المقربة على موقع إباحي.. صدمة ونهاية حزينة

واقعة ماسأوية.. رجل يسمم ابنته الرضيعة - والسبب صادم

مواليد 5 أبراج شهر أبريل وش السعد عليهم.. "فلوس ونجاح وشهرة"