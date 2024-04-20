وفاة صاحب أطول حالة كورونا بعد 613 يوما من الإصابة.. هل أنتج متحولات خطيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد مؤتمر ESCMID العالمي الأسبوع المقبل في برشلونة بإسبانيا، لاستقبال دراسة جديدة عن أطول حالة إصابة بفيروس كورونا، التي استمرت لمدة 613 يوما قبل وفاة صاحبها، مع الحديث عن مخاوف من تسببه في إنتاج متحورات جديدة وخطيرة من الفيروس، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



وتركز الدراسة على خطر ظهور متغيرات جديدة من فيروس SARS-CoV-2 المراوغة للمناعة في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، نقلا عن موقع روسيا اليوم العربية.

ويصف الباحثون التطور الفيروسي لدى مريض أصيب بعدوى SARS-CoV-2 لمدة 613 يوما ما أدى إلى متغير جديد شديد التحور.

وتوفي الرجل الهولندي بعد معاناته من فيروس كورونا بشكل متواصل لمدة قياسية بلغت 613 يوما.

ودخل الرجل البالغ من العمر 72 عاما إلى المستشفى مصابا بالفيروس في فبراير 2022 ولم يتعافى أبدا إلى غاية وفاته في أكتوبر من العام الماضي.

ويُعتقد أن الإصابة التي استمرت 20 شهرا بـ"الأحمال الفيروسية العالية" هي الأطول على الإطلاق التي يسجلها الأطباء، على الرغم من تسجيل عدة حالات لمئات الأيام سابقا.

وقال الأطباء إنه كان لديه تاريخ من سرطان الدم وتلقى العلاج الذي استنزف الخلايا البائية، بما في ذلك تلك التي تنتج عادة الأجسام المضادة لـ"كوفيد-19".

ويتخلص معظم المرضى من حالة عدوى "كوفيد-19" بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة، ولكن على الرغم من تلقي الرجل العديد من لقاحات "كوفيد-19"، إلا أنه كانت لديه استجابة قليلة للأجسام المضادة عند اختباره عند دخول المستشفى ولم يستجب لعلاجات الأجسام المضادة.

وقد اضطر إلى دخول المستشفى مرات عدة بسبب نوبات الأعراض الشديدة، كما أدت العدوى المستمرة لـ SARS-CoV-2 إلى معاناة المريض من فترات عزل مطولة أثناء دخول المستشفى.

وانتهى الأمر بالمريض الذي لم يذكر اسمه بإيواء متغير جديد فريد من نوعه، لأن الفيروس كان قادرا على التحور لفترة طويلة داخل جسده، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه نقله إلى أي شخص آخر.

وأكد الباحثون أن الفيروس تحور نحو 50 مرة داخل المريض وأنتج في نهاية المطاف متحورا جديدا مراوغا مناعيا بسبب تطوره الواسع النطاق داخل المضيف.

وحذروا من أن مثل هذه الحالات تشكل أرضا خصبة لنشوء سلالات جديدة قاتلة من المرض.

وتوفي المريض في خريف عام 2023 بسبب انتكاسة اضطراب الدم الأساسي.

ووفقا للورقة البحثية التي ستقدمها طالبة الطب ماجدة فيرغوي، من المركز الطبي بجامعة أمستردام في هولندا، في مؤتمر ESCMID العالمي هذا الشهر، إن الرجل ظل إيجابيا لفيروس كورونا، مع أحمال فيروسية عالية، لمدة إجمالية تبلغ 613 يوما.

وشددت الدكتورة ماجدة أن هذه الحالة تؤكد على أهمية تتبع إصابات المرضى الأكثر عرضة للخطر، والذين يمكن استخدام أجسادهم كمضيفين لتطوير طفرات مقاومة.

وقالت: "إن الالتهابات المطولة لدى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر شيوعا مقارنة بالمجتمع العام. وهذا يؤكد خطر استمرار عدوى SARS-CoV-2 لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة، حيث قد تظهر متغيرات فيروسية فريدة بسبب التطور الواسع النطاق داخل المضيف".

وأشارت إلى أن هذه الحالة تضاف إلى التقارير الأخرى عن المرضى الذين ثبتت إصاباتهم بنفس العدوى لمدة تزيد عن عام، ولكن يبدو أنها الأطول على الإطلاق.

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