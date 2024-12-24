الامارات | «الرجل الحديدي» يساعد مرضى الشلل النصفي على المشي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر باحثون من كوريا الجنوبية روبوتاً خفيف الوزن قابلاً للارتداء، يمكنه مساعدة المصابين بالشلل النصفي على المشي وتخطي العوائق وصعود الدرج.

وقال فريق مختبر «الهيكل الخارجي»، بالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، إن هدفه هو صنع روبوت يتكامل بسلاسة في الحياة اليومية للأفراد ذوي الإعاقة.

وعرض كيم سونغ هوان، أحد أعضاء الفريق، الذي يعاني الشلل النصفي، النموذج الأولي الذي ساعده على المشي بسرعة 3.2 كيلومترات في الساعة، وصعود مجموعة من السلالم، واتخاذ خطوات جانبية للانزلاق والجلوس على مقعد، ويصل وزن الروبوت، الذي أطلق عليه اسم «ووك أون سوت إف»، إلى 50 كيلوغراماً، ويحتوي على 12 محركاً إلكترونياً تحاكي حركات المفاصل البشرية أثناء المشي، ولضمان توازن المستخدم أثناء المشي، جُهّز الروبوت، الذي يدعى أيضاً «الرجل الحديدي»، بأجهزة استشعار على باطن القدمين وفي الجزء العلوي من الجسم.