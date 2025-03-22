هل تناول المكسرات يخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم؟.. دراسة تكشف الأمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع الكوليسترول حالة صحية يعاني منها الكثيرون حول العالم، وهي تتمثل في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم عن المعدلات الطبيعية، فالكوليسترول مادة دهنية ضرورية للجسم، ولكن عندما تتراكم كميات كبيرة منه في الشرايين، قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتؤدي معاناة الأشخاص من ارتفاع الكوليسترول إلى الشعور بالقلق المستمر والخوف من المضاعفات الصحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

جوز البيكان في الصباح يخفض الكوليسترول

واليوم، نجح مجموعة من العلماء من جامعة بنلسفانيا في معرفة الطرق المُثلى لخفض معدلات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي أو الأيض، وشملت الدراسة، 138 شخصًا بالغًا يعانون من مشكلات السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم، إذ تراوحت أعمارهم بين 25 و70 سنة.

ونقلًا عن «روسيا اليوم»، قسّم العلماء خلال الدراسة، المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تناولت 30 جرامًا من جوز البيكان في الصباح، والثانية استمرت في تناول الوجبات الخفيفة على النحو المعتاد، وعلى مدى 12 أسبوعًا، جمع العلماء بيانات تتعلق بنسب الكوليسترول وحالة الأوعية الدموية لدى المشاركين بالدراسة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين استبدلوا الوجبات الخفيفة بجوز البيكان، انخفضت لديهم مستويات الكوليسترول الضار، كما تحسنت لديهم حالة الأوعية الدموية، وهذا يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالجلطات وأمراض القلب والسكتات الدماغية، وذلك لأن «البيكان» يحتوي على البوليفينولات، وهي مركبات نباتية لها خصائص مضادة للالتهابات، كما تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم.

اتباع نمط حياة غير صحي من أسباب ارتفاع الكوليسترول

ومعاناة البعض من ارتفاع الكوليسترول مشكلة مزمنة، إذ يواجه العديد صعوبة في السيطرة على مستوياته، رغم اتباعهم لأنظمة غذائية صحية أو تناول الأدوية، وهذا الارتفاع قد يكون نتيجة لأسباب وراثية، مثل تاريخ عائلي من أمراض القلب، أو بسبب نمط حياة غير صحي يتضمن تناول الأطعمة الدهنية، وقلة النشاط البدني، أو التوتر المستمر، وفقًا لما ذكره استشاري التغذية العلاجية محمد العربي لـ«الوطن».

وأضاف أن تناول المكسرات يؤدي إلى تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، ويساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم.