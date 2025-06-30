الامارات | أمسية موسيقية في مكتبة محمد بن راشد السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم مكتبة محمد بن راشد، السبت المقبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة، أمسية موسيقية، تقدمها فرقة الإمارات الموسيقية، وتضم الأمسية كوكبة من ألمع النجوم في المشهد الفني الإماراتي والعربي، حيث يتشارك المسرح كل من الفنان أحمد الرضوان، وسيف العلي، وجاسم محمد، بقيادة المايسترو أحمد طه، ويتضمن برنامج الحفل أربع وصلات موسيقية تجمع بين الطرب الخليجي الأصيل والموسيقى العربية الكلاسيكية، في توليفة فنية تحتفي بجماليات النغم وروح التراث، حيث يقدم الفنانون مجموعة من الأغاني والمقطوعات التي تعكس عمق الإرث الموسيقي في المنطقة، وتبرز التنوع الثقافي الغني الذي يميزها، ما يمنح الجمهور تجربة سمعية راقية تمتزج فيها الأصالة بالإبداع المعاصر.