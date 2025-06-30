الامارات | مضمار جبل علي يعزز حضوره العالمي بشراكة مع «كورا الأيرلندي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مضمار جبل علي ترسيخ مكانته على الساحة الدولية لسباقات الخيل، من خلال شراكة استراتيجية متواصلة مع مضمار كورا الأيرلندي، تجسيداً لرؤية سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز التعاون مع أبرز المضامير العالمية.

وشهد مهرجان «الديربي الأيرلندي»، الذي استضافته مقاطعة كيلدار، أمس، تنظيم سباق «مضمار وإسطبلات جبل علي أنجلسي ستيكس» لمسافة 1300 متر (فئة ثالثة)، والمخصص للمهرات والأمهار بعمر السنتين، والذي يُعدّ من المحطات المهمة ضمن أجندة السباقات العالمية.

وتألقت في السباق المهرة «سوزي سونجز» المملوكة لـ«مزرعة موجلير»، بقيادة الفارس كولن كين، وإشراف المدرب جير ليونز، حيث انتزعت الفوز بفارق رأس عن المهر المرشح الأول «فلاشنج ميدوس»، المملوك لكل من مايكل تابور، وديريك سميث، ومسز جون ماجنير.

ويبرز السباق برعاية مضمار جبل علي كمنصة لاكتشاف المواهب الواعدة من الخيول الصغيرة، والإسهام في صناعة أبطال المستقبل، إلى جانب دوره في دعم الإنتاج وتطوير أنسال الخيول المهجنة الأصيلة.