في يوم ميلادها... إليك أسرار جمال بريانكا شوبرا والصيحات المتجددة التي تعتمدها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 10:35 صباحاً - مع حلول يوم ميلاد النجمة العالمية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، يتجدد الحديث عن امرأة استطاعت أن تجمع بين القوة والأنوثة، بين الثقافة الشرقية والانفتاح الغربي، بين الإرث الهندي العريق وبريق هوليوود العصري. ليست فقط ممثلة حصدت الجوائز وأدوار البطولة، بل أيضاً امرأة صنعت لنفسها مكانة خاصة في عالم الموضة والجمال، بإطلالات متفردة لا تشبه سواها.

بريانكا، التي بدأت مشوارها من لقب ملكة جمال العالم، لم تكتف بجمال الوجه، بل طورت هوية جمالية متكاملة تعكس شخصيتها الجريئة والواثقة، على السجادة الحمراء وفي حياتها اليومية، تظهر بريانكا دائماً بإطلالات مبهرة تجمع بين البساطة والترف، وبين الأسلوب العصري واللمسات الهندية التي لا تتخلى عنها مهما تنقلت بين العواصم.

في يوم ميلادها، نحتفي بها كرمز للمرأة العصرية التي تعرف كيف تعبر عن ذاتها من خلال مظهرها، في هذا الموضوع، نستعرض أبرز الصيحات الجمالية التي اعتمدتها بريانكا شوبرا، من تسريحات الشعر إلى مكياج العيون والشفاه، وكل تفصيلة كانت كفيلة بأن تجعل منها أيقونة متجددة في كل ظهور، فإذا كنت من محبات أسلوبها، أو تبحثين عن إلهام جديد لإطلالتك في مناسباتك الخاصة، ستجدين هنا دليلك الكامل لتتألقي على طريقة بريانكا.

لمسات بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في إطلالاتها الجمالية

البشرة اللامعة والمتوهجة (Glowy Skin Look): بريانكا من عاشقات البشرة النضرة والمضيئة، وتعتمد عادة مكياجاً يرتكز على الإشراق الطبيعي، تعتمد كريم أساس خفيفاً مع لمسة هايلايتر على عظمتي الخد، جسر الأنف وزوايا العين، والسر ترطيب مكثف وكريمات تحتوي على فيتامين C قبل وضع المكياج. الشفاه الجريئة بدرجات النيود والأحمر والنبيذي: رغم أنها تحب النيود ، إلا أن بريانكا كثيراً ما تعتمد أحمر شفاه بدرجات قوية مثل الأحمر الكرزي أو النبيذي، ما يضفي على إطلالتها لمسة درامية فاخرة، هذه الألوان تبرز ملامحها القوية وتعكس ثقتها بنفسها. العيون الدخانية الهادئة (Soft Smokey Eyes): تعتمد بريانكا غالباً مكياج العيون الدخاني بدرجات البني والرمادي الداكن، بطريقة ناعمة غير مبالغ فيها، تركز على دمج الظلال جيداً لإبراز شكل العين اللوزي، مع لمسة ماسكرا تكثف الرموش وتمنح العينين سحراً خاصاً. الحواجب الطبيعية المحددة: تهتم بريانكا بشكل كبير برسم حواجبها بما يتناسب مع ملامح وجهها دون المبالغة، تعتمد الحواجب الكثيفة والمصففة للأعلى، مما يمنحها إطلالة شابة وعصرية دائماً. تسريحات الشعر الكلاسيكية والعصرية: من الشعر المموج المنسدل إلى تسريحة الكعكة المرتفعة، تعرف بريانكا كيف تختار تسريحة شعرها بحسب المناسبة، وأكثر ما يميزها هو التنوع بين الإطلالات الكلاسيكية الناعمة والتسريحات الجريئة المبتكرة. اللمسة الهندية في إطلالاتها: رغم انفتاحها على الموضة الغربية، تحرص بريانكا دائماً على إضافة لمسات هندية لإطلالاتها من خلال مكياج العيون بالكحل الأسود أو استخدام النبيذي في المناسبات التقليدية، مما يمنحها تفرداً وهوية مميزة.

أبرز الصيحات الجمالية التي اعتمدتها بريانكا شوبرا

الكعكة المرتفعة والمكياج البني الدافئ: كلاسيكية جريئة بلمسة شرقية

في هذه الإطلالة، اختارت بريانكا شوبرا كعكة شعر مرتفعة مع غرة ناعمة على الجبهة، ما أضفى عليها لمسة كلاسيكية راقية.

مكياجها ارتكز على ظلال بنية دافئة، رموش كثيفة، شفاه بلون بني جذاب، وحواجب مشذبة بدقة تعكس عناية فائقة بالتفاصيل.

الشعر المنسدل والمكياج النيود: نعومة طبيعية وأناقة خالدة

اعتمدت بريانكا تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف بفرق وسطي أنيق، مما أضفى لمسة بسيطة وراقية على إطلالتها.

مكياجها النيود المتناغم مع الكحل الأسود وأحمر الشفاه الطبيعي عكس جمالها بأسلوب ناعم وعصري لا يقاوم.

الغرة الجانبية والمكياج السموكي: سحر كلاسيكي بلمسة درامية

ظهرت بريانكا بتسريحة شعر منسدل مع غرة جانبية أنثوية تعزز ملامح وجهها بأسلوب راق.

اختارت مكياج عيون سموكي مع رسمة كحل جانبية حادة، وأكملت الإطلالة بأحمر شفاه أحمر يعكس ثقتها اللافتة.

ذيل الحصان الأنيق والمكياج الخفيف: بساطة متقنة ولمسة من الجرأة

تألقت بريانكا بتسريحة ذيل حصان مشدود ربط بخصلة من شعرها، ما أضفى لمسة أنيقة وعصرية على إطلالتها.

اختارت مكياج عيون خفيفاً يبرز جمالها الطبيعي، ونسقته مع أحمر شفاه نبيذي لإضافة لمسة جريئة ولافتة.

الويفي الجانبي والكحل الأبيض: أنوثة مترفة بتفاصيل جذابة

اعتمدت بريانكا تسريحة الشعر الويفي المنسدل على جانب واحد مع غرة جانبية ناعمة تزيد من رقي الإطلالة.

تميّز مكياجها برسمة عيون جانبية مرفوعة مع كحل أبيض داخلي لتوسيع النظرة، وأحمر شفاه نحاسي يكمّل التوهج الدافئ.

الضفيرة الجانبية والمكياج الجريء: لمسة أنثوية بطابع شرقي

ظهرت بريانكا بشعر مرفوع تتدلّى منه ضفيرة جانبية أنيقة على الكتف، تضيف لإطلالتها طابعاً مميزاً ومفعماً بالأنوثة.

أما مكياجها فتميز برسمة عيون جريئة مع كحل داخلي وخارجي يبرز العينين بحدة، وأكملته بأحمر شفاه خوخي فاتح يوازن الإطلالة بنعومة.

القبعة السوداء والكحل: أناقة باريسية بلمسات بسيطة

اعتمدت بريانكا تسريحة شعر منسدل مع قبعة سوداء كبيرة منحتها طابعاً عصرياً مفعماً بالفخامة.

مكياجها جاء خفيفاً مع كحل يبرز العينين، حواجب مرسومة بدقة، وأحمر شفاه نيود يعكس بساطة متقنة وجاذبية هادئة.

في عيد ميلادها، نحتفل ببريانكا شوبرا ليس فقط كممثلة ناجحة، بل كسفيرة للجمال المتعدد الثقافات، وكمصدر إلهام لكل امرأة تبحث عن القوة في أنوثتها، اختاري من إطلالاتها ما يُشبهك، واجعلي من يوم ميلادك مناسبة للتألق والتجدد تماماً، كما تفعل بريانكا في كل ظهور لها.