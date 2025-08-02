الامارات | «صيف دبي» في أغسطس.. مفاجآت لا تتوقف وأنشطة عائلية ممتعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي» في أغسطس.. مفاجآت لا تتوقف وأنشطة عائلية ممتعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 مجموعة جديدة من الفعاليات، والتجارب المتميزة، والعروض التي لا تضاهى خلال شهر أغسطس، حيث يمكن للعائلات وعشاق الطعام هذا الأسبوع الاستمتاع بعرض طبق بـ10 دراهم، الذي يتم تقديمه للمرة الأولى ضمن مفاجآت صيف دبي، وفعالية «قهوة بيتس» المميزة، وعودة عالم مدهش إلى القاعات من 4 وإلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى تخفيضات وعروض فورية حصرية. كما تقدم المفاجآت هذا الأسبوع أيضاً فعاليات ركوب الدراجات الهوائية، وسباقات الجري الداخلية، وهدايا جديدة رائعة لصيف ممتع للجميع.

وتستمر مفاجآت صيف دبي حتى 31 أغسطس، وتقدم مجموعة من الفعاليات المميزة، والتجارب الجديدة كلياً، وأكبر تخفيضات التسوق لهذا الموسم، إضافة إلى أنشطة حصرية في مراكز التسوق، وجوائز ضخمة، وسحوبات كبرى، وغيرها الكثير.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بروعة شخصية مدهش في «دبي فستيفال سيتي مول» مع حديقة مدهش المائية، والحصول على بطاقة مدهش الصيفية التي تمنحهم فرصة ربح الجوائز، وزيارة أوستيريا ماريو للاستمتاع بأنشطة الأطفال الرائعة، واستكشاف متجر مدهش لشراء منتجات حصرية. وسيظهر مدهش ودانة لتقديم عروض مميزة في مختلف أنحاء المدينة.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاستفادة من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع انترتينر مفاجآت صيف دبي، فيما يمكن للعائلات الاستفادة من عروض الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك عروض مجانية للأطفال في أبرز الوجهات. ويمكن لعشاق اللياقة البدنية المشاركة في جولة السبت من «بيكيرا» لركوب الدراجات الهوائية في «القدرة»، فيما تستضيف المدينة مجموعة من المخيمات الصيفية خلال مفاجآت صيف دبي في نادي بالرميثة، ومدينة الطفل في حديقة الخور، ومركز الجليلة الثقافي للأطفال.

ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من عروض التجزئة التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة خلال فصل الصيف، بما في ذلك الصفقات اليومية، وتسوق وامسح واربح.

وتواصل سحوبات مفاجآت صيف دبي 2025 تقديم أكبر جوائز الموسم على الإطلاق حتى 31 أغسطس، حيث تقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي تسع سيارات جديدة، فيما تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ، ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات في مفاجآت صيف دبي 2025 قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 175 ألف درهم إلى 50 فائزاً، ومن بين الفعاليات:

تخفيضات صيف دبي الكبرى

•التاريخ: من 18 يوليو إلى 10 أغسطس.

•المكان: في مختلف أنحاء المدينة.

تقدم تخفيضات صيف دبي الكبرى أقوى العروض لهذا الموسم لدى أكثر من 800 علامة تجارية وما يزيد على 3000 متجر، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 90% لفترة محدودة حتى 10 أغسطس، ما يشكل الفرصة الأمثل للتسوق بأفضل الأسعار، والفوز بجوائز قيمة.

عرض طبق بـ10 دراهم

•التاريخ: من 1 إلى 31 أغسطس.

•المكان: في أكثر من 190 مطعماً مشاركاً.

ينطلق عرض طبق بـ10 دراهم للمرة الأولى خلال مفاجآت صيف دبي هذا الأسبوع في المدينة، ويتوافر العرض في أكثر من 190 مطعماً مميزاً ضمن ما يزيد على 700 منفذ بيع مشارك في أبرز مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام على مستوى دبي. ولا يتطلب العرض الحجز أو استخدام قسائم شراء.

عالم مدهش

•التاريخ: من 2 إلى 28 أغسطس.

•المكان: القاعات من 4 إلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي.

يعود عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات العائلية الداخلية في المنطقة، في دورته الـ26 تحت شعار «مدينة الزمن»، وذلك من الثاني وإلى 28 أغسطس. ويمكن للعائلات الاستمتاع بجولة في أروقة الألعاب الكلاسيكية، وألعاب القفز، ومسارات الانجراف، وألعاب الكرنفال تحت سقف واحد. وتشمل أبرز التجارب التي يقدمها عالم مدهش عروضاً مسرحية حية، ومنطقة حديقة الديناصورات، ولقاء وتحية مدهش ودانة، والألعاب المطاطية. ويبلغ سعر تذكرة الدخول 150 درهماً للأطفال، و75 درهماً للكبار، حيث تتيح كل تذكرة الدخول غير المحدود إلى ألعاب مختارة طوال اليوم. ويمكن للعائلات التي تحمل بطاقات «إسعاد» و«السعادة» الاستفادة من تخفيضات خاصة، فيما يحظى أصحاب الهمم، وأولياء أمورهم، أو مقدمو الرعاية لهم بميزة الدخول المجاني إلى عالم مدهش.

«قهوة بيتس»

•التاريخ: 2 أغسطس.

•المكان: منصة مشاهدة سكاي فيوز.

تنطلق فعالية «قهوة بيتس» من مفاجآت صيف دبي مع جلسة صباحية في منصة مشاهدة «سكاي فيوز»، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بإطلالات خلابة من ارتفاع 220 متراً فوق سطح المدينة. ويقدم منسق الأغاني «دي جيه وايت بوي» عرضاً موسيقياً هادئاً من الساعة 10 صباحاً وإلى الثانية ظهراً. وسيحظى الجميع بفرصة تجربة قهوة DRVN والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة من نوعها. يبلغ سعر التذكرة 80 درهماً، وتشمل الدخول إلى منصة مشاهدة «سكاي فيوز»، والممشى الزجاجي، والمنزلق الزجاجي، وكوباً واحداً من القهوة لكل شخص.

تخفيضات اليوم الواحد في «دبي هيلز مول»

•التاريخ: 2 أغسطس.

•المكان: دبي هيلز مول.

يقدم عرض تخفيضات اليوم الواحد في دبي هيلز مول عروضاً ترويجية، تشمل تخفيضات تصل إلى 90% على العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المول في الثاني من أغسطس. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات لا تُضاهى في واحدة من أكثر وجهات التسوق تميزاً على مستوى المدينة، مع عروض ترويجية مميزة، وتخفيضات لفترة محدودة طوال اليوم، ما يجعلها فرصة مثالية لتجديد محتويات خزانة الملابس، وشراء الأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها.

ذكريات «سبيس تون» مع عاصم سكر

•التاريخ: 2 و3 أغسطس.

•المكان: مسرح زعبيل، جميرا زعبيل سراي.

يُقام عرض ذكريات «سبيس تون» مع عاصم سكر في مسرح زعبيل يومي الثاني والثالث من أغسطس، وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق القناة العربية الشهيرة مع مقطوعات موسيقية مميزة خاصة بالقناة. تتوافر التذاكر الآن بأسعار تبدأ من 100 درهم.

سباق الجري في «مول الإمارات»

•التاريخ: 3 أغسطس.

•المكان: مول الإمارات.

يُقام هذا السباق في واحد من أشهر مراكز التسوق على مستوى دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. التسجيل مفتوح الآن أمام المشاركين من جميع المستويات والأعمار.

عالم دبي للرياضة

•التاريخ: من 3 أغسطس إلى 2 سبتمبر.

•المكان: قاعات زعبيل 3-6 مركز دبي التجاري العالمي.

يعود عالم دبي للرياضة في دورته الـ16 ليحول مركز دبي التجاري العالمي إلى أكبر مساحة رياضية داخلية في المنطقة. ويضم هذا المكان مكيّف الهواء رياضات كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، وكرة الريشة، والتنس، وغيرها الكثير، وهو مفتوح يومياً ومناسب للاعبين من جميع المستويات.

Vonto

•التاريخ: من 5 إلى 11 أغسطس.

•المكان: سيتي سنتر مردف، الغاليريا الرئيسة.

تطلق Vonto خمسة منتجات جديدة، سيتم الكشف عنها في فعالية شيّقة تستمر أسبوعاً كاملاً، حيث يمكن لزوار سيتي سنتر مردف الاستمتاع بعرض فني حي لرسامين موهوبين، والقيام بعمليات شراء فورية، وغيرها الكثير.