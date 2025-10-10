كيف أصنع سكراب للجسم في المنزل؟ مكونات بسيطة تصنع الفرق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - بعد أشهر الصيف، حيث تتعرض بشرة الجسم لأشعة الشمس بكثافة، تكون بحاجة الى استعادة رونقها وإشراقتها مع بداية الخريف، وهذا الأمر لا يتحقق من دون سكراب للجسم يزيل طبقات خلايا الجلد الميت ويعمل على تجديدها وإعادة الحياة إلى مظهرها. ولأن الكثير من المكونات الطبيعية تشتمل على خصائص مفيدة في تقشير البشرة، يمكنك بنفسك تحضير سكراب للجسم في المنزل، يجدد ويقشر بشرتك من دون أي آثار جانبية، ومن دون كلفة باهظة.

فإذا كنت ترغبين في تدليل بشرتك بنفسك، نرصد لك كيفية صنع سكراب للجسم في المنزل بمكونات بسيطة تصنع الفرق في مظهر بشرتك.

فوائد استخدام السكراب لبشرة الجسم

فوائد السكراب كثيرة لبشرة الجسم



يُعد السكراب خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، فهو يساعد على إزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد، ما يساهم في تنعيم ملمس البشرة ومنحها مظهراً أكثر إشراقاً ونقاءً. كما يعزز دور الدورة الدموية ويحفّز تجدد الخلايا، ما يمنحك بشرة نضرة ومتوهجة. إضافة إلى ذلك، يساهم استخدام السكراب بانتظام في تحسين امتصاص الكريمات والزيوت المرطبة، لتستفيد البشرة من خصائصها بأقصى قدر ممكن.

أفضل مكونات طبيعية يمكن استخدامها لتقشير الجسم

تتوافر في مطبخك مكونات بسيطة لكنها فعّالة في التقشير والعناية بالبشرة، وأبرزها:

السكر البني أو الأبيض: يعد من أفضل المقشرات الطبيعية التي تزيل الخلايا الميتة بلطف.

يعد من أفضل المقشرات الطبيعية التي تزيل الخلايا الميتة بلطف. القهوة المطحونة: تنشّط الدورة الدموية وتساعد في شد البشرة وتقليل مظهر السيلوليت.

تنشّط الدورة الدموية وتساعد في شد البشرة وتقليل مظهر السيلوليت. العسل: يرطب البشرة بعمق ويعمل كمضاد للبكتيريا.

يرطب البشرة بعمق ويعمل كمضاد للبكتيريا. زيت جوز الهند أو زيت الزيتون: يمنحان البشرة النعومة والترطيب بعد التقشير.

يمنحان البشرة النعومة والترطيب بعد التقشير. عصير الليمون: يساهم في تفتيح البشرة وتوحيده عند استخدامه باعتدال.

طريقة تحضير سكراب للجسم في المنزل بالخطوات

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيداً حتى تحصلي على قوام شبه متماسك. ضعي المزيج على بشرة رطبة بعد الاستحمام بالماء الدافئ. دلّكي الجسم بحركات دائرية خفيفة لمدة 5 إلى 10 دقائق. اشطفي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بلطف. أخيراً، طبقي كريم الترطيب المفضل لديك للحفاظ على نعومة البشرة.

أفضل سكراب لتقشير البشرة

سكراب العسل والسكر فعال في تقشير وتجديد البشرة



للتقشير الفعّال الذي يمنح البشرة ملمساً حريرياً، يمكنك استخدام سكراب القهوة والسكر مرتين أسبوعياً. القهوة تعمل على شد البشرة وتنعيمها، بينما يزيل السكر الشوائب ويمنحك ملمساً ناعماً ومتجانساً، خصوصاً على مناطق الركب والمرفقين والكعبين.

أفضل سكراب قبل الاستحمام

قبل الاستحمام مباشرة، جرّبي سكراب زيت الزيتون والملح الخشن، فهو ينقّي البشرة بعمق ويزيل بقايا الزيوت والعرق المتراكمة ويقلل الاسوداد. كما يمنح الجسم لمعاناً طبيعياً ويتركه منتعشاً بعد الغسل بالماء الدافئ.

أفضل سكراب لتبييض وتفتيح البشرة

للتفتيح الطبيعي، يُعد سكراب الليمون والسكر والعسل من أكثر الوصفات فعالية. امزجي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من العسل وملعقة من السكر الأبيض، ودلّكي البشرة لمدة خمس دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر. هذه الخلطة تساعد في توحيد لون البشرة وتمنحها إشراقة طبيعية.

5 نصائح مهمة قبل استخدام سكراب الجسم المحضّر منزلياً

اختبري السكراب على بشرتك قبل استخدامه

اختبري المزيج أولاً على منطقة صغيرة من الجلد لتجنّب الحساسية. تجنبي التقشير اليومي، فمرتان أسبوعياً كافيتان للحفاظ على نضارة البشرة من دون تهيّجها. لا تستخدمي السكراب على الجروح أو الحروق أو البشرة المتحسسة. رطّبي بشرتك جيداً بعد التقشير، فهذه الخطوة أساسية للحفاظ على نعومتها ومرونتها. احفظي السكراب في علبة نظيفة محكمة الإغلاق، ويفضل استخدامه خلال أسبوع لضمان فعاليته ونظافته.

